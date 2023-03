Cosa mangiare per dimagrire? Ecco 3 regimi alimentari per la dieta scelti da 3 Vip, loro ci sono riuscite!

La dieta dei Vip è fonte di curiosità per molti, soprattutto per chi vorrebbe recuperare la linea in fretta. 3 star, internazionali e nostrane, in particolare, sono riuscite nell’intento, impegnandosi a seguire precisi percorsi alimentari.

Più si avvicina la bella stagione, più in noi prende piede il desiderio di metterci in forma. E quando leggiamo una notizia di gossip che parla del dimagrimento di un Vip conosciuto, le orecchie ci si drizzano. L’idea di perdere peso in fretta ci stimola, insieme a quell’illusione, magari, di assomigliare in qualche modo alla star che lo ha fatto. E che ha ottenuto un risultato spettacolare. 3 celebrità, in particolare, hanno seguito ognuna una dieta mirata e portata a termine con successo. Scopriamo quali stelle e quale dieta.

Cosa mangiare per dimagrire? Ecco la dieta semi vegetariana di Meghan Markle

Iniziamo con la dieta semi vegetariana scelta da Meghan Markle, Duchessa di Sussex e consorte del Principe Harry. Per rimettersi in forma dopo le due gravidanze, Meghan Markle ha deciso di adottare un regime dietetico particolare. E fondato in modo principale sull’assunzione di cibi di origine vegetale ma con inserimento anche di portate di pesce e di carne. A giudicare dalla sua splendida forma, pare che questa abbia funzionato!

Jennifer Lopez ha scelto la dieta Dukan

La famosa cantante Jennifer Lopez non vuole soccombere all’aumento di peso dovuto all’incedere dell’età. Per cui la vediamo sempre in forma, come se il tempo non fosse mai passato. Jennifer Lopez ha scelto la dieta Dukan, regime alimentare molto famoso, adottato da molti ma anche discusso e osteggiato da altri.

La dieta Dukan prevede un piano alimentare suddiviso in 4 fasi. Nella prima vanno consumati alimenti proteici a basso tenore di grassi, mentre nella seconda si introducono le verdure. Nella terza fase si introducono a tavola frutta, cereali, formaggi e carboidrati, mente nella quarta l’alimentazione diventa libera.

Il metodo Meta e la dieta mediterranea di Noemi

Veniamo ora a una star italiana, ossia la cantante Noemi, che stupì tutti con il suo dimagrimento. Cosa mangiare per dimagrire? Ecco, Noemi ha optato per il metodo Meta, un approccio interdisciplinare in cui la star è stata seguita da un nutrizionista, da un medico sportivo e da uno psicoterapeuta.

La dieta proposta viene associata all’educazione alimentare che, in questo caso, è quella mediterranea. La dieta mediterranea prevede un’alimentazione varia e sana, composta da carni bianche, pesce azzurro, legumi, cereali, uova, frutta e verdura di stagione. Ricordiamo che ogni intenzione di dieta va concordata con il proprio medico o nutrizionista.