Cottura alla cieca o in bianco per pasta frolla, brisè o sfoglia: sforna torte deliziose con uno dei 3 metodi di Benedetta Rossi

Cottura alla cieca o in bianco per pasta frolla, brisè o sfoglia

Il metodo di cottura cosiddetto alla cieca si utilizza per le preparazioni base di pasta frolla, pasta brisè e pasta sfoglia, che devono essere farcite senza cuocere la farcitura. Benedetta Rossi ha nelle sue mani il segreto della perfezione, che puoi apprendere anche tu per un risultato perfetto.

Forse non tutti conoscono o hanno mai sentito nominare il metodo di cottura alla cieca. Che, quasi, può far pensare di cucinare bendati tra i fornelli! Niente di tutto ciò. Chi, all’opposto, ha dimestichezza con la preparazione di torte farcite, sa bene che questo tipo di cottura è chiamata anche in bianco. E si usa per preparare deliziose basi di pasta frolla, brisè o sfoglia da farcire. Questa tecnica è ideale per torte la cui farcitura non va cotta. Ma non è semplice realizzarla a regola d’arte. Il segreto lo conosce Benedetta Rossi.

Fai come la food blogger

Benedetta Rossi è una delle più amate food blogger italiane oltre che scrittrice e conduttrice di programmi tv di successo. Tra i tanti argomenti proposti nel suo blog, il famoso Fatto in Casa da Benedetta, ha parlato anche della cottura alla cieca. Spiegando per filo e per segno le fasi dettagliate per l’ottima riuscita dell’impasto. In particolare, Benedetta puntualizza sull’utilizzo di un peso, utile ad evitare che, durante la cottura, l’impasto si gonfi e si sformi. La Rossi suggerisce 3 metodi da adoperare: riso, legumi secchi e sfere di ceramica.

Con riso e legumi secchi

Se nella dispensa hai del riso o dei legumi secchi tipo i ceci, puoi usarli come peso per la cottura in bianco. Messi in forno non si cuoceranno ma aiuteranno perfettamente il tuo intento. Sappi, però, che dopo questo utilizzo non saranno più commestibili. Ma non buttarli! Come suggerisce Benedetta puoi riporli, una volta raffreddati, dentro un sacchetto in plastica trasparente per alimenti. E riutilizzarli per un altro procedimento con cottura alla cieca.

Con le sfere di ceramica

Le sfere di ceramica non sono così probabili da trovare in casa come i legumi e il riso. Nel caso non le avessi, puoi trovarle nei negozi di casalinghi più forniti o presso store di cake design anche online. Si tratta di oggetti a forma sferica e liscia, venduti in barattoli di plastica o vetro. La particolarità di queste sfere è che, durante la cottura in forno, si surriscaldano senza rovinare l’impasto.

Cottura alla cieca o in bianco a regola d’arte

Seguendo le istruzioni di Benedetta Rossi, per una cottura in bianco ad hoc prepara prima il tuo impasto preferito tra frolla, brisè e sfoglia. Mettici sopra un foglio di carta forno leggermente infarinato e stendilo con il mattarello. Ora imburra uno stampo, rovescia l’impasto sulla teglia e falla ben aderire ai bordi e sul fondo schiacciandolo con le mani. Togli la carta forno, elimina gli eccessi di impasto, bucherellalo con una forchetta quindi rimetti sopra la carta. Ora puoi usare uno dei pesi prima descritti ricoprendo la superficie dell’impasto e infornare. Con i metodi di Benedetta Rossi la cottura alla cieca o in bianco sarà perfetta!