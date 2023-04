Pulizie di primavera e ordine in soggiorno in 5 minuti? Prova il metodo che usano i giapponesi! Ti cambierà la vita!

È tempo di dedicarsi alle grandi pulizie! Un’operazione ritenuta da molti lunga e faticosa. I giapponesi, che ne sanno sempre una più di noi, ci suggeriscono come pulire e mettere ordine in una stanza in una manciata di minuti. Scopri come fare e mettiti all’opera anche tu!

Con l’arrivo della bella stagione, è tempo di fare il cambio degli armadi e fare le cosiddette “pulizie di primavera”. Oltre a pulire da cima a fondo la casa, questa è un’occasione da cogliere per liberarci di ciò che non utilizziamo più: capi d’abbigliamento, accessori, oggetti e suppellettili vari.

Gran parte delle persone trova noioso e faticoso dedicarsi alle faccende domestiche ma, conoscendo alcuni trucchetti, è possibile alleviare la fatica e impiegarci davvero poco tempo. Basta solo conoscere alcuni stratagemmi che possono semplificarci la vita nelle faccende quotidiane. Lo stesso vale per i prodotti da usare quando si pulisce casa. Esistono infatti molte soluzioni naturali ed economiche, che garantiscono risultati sorprendentemente efficaci.

Nelle prossime righe andremo a vedere nel dettaglio il metodo che utilizzano i giapponesi per pulire e fare ordine in casa. Da sempre, infatti, il popolo nipponico è noto per la sua ingegnosità! Perché allora non approfittarne e prenderli come esempio?

Pulizie di primavera e ordine in soggiorno in 5 minuti

Per prima cosa, bisogna valutare tutto ciò che ci circonda e buttare via quel che riteniamo inutile e superfluo. Oggetti che non vengono utilizzati servono solo ad accumulare polvere. Una volta buttato quel che non serve, spostare ciò che deve rimanere nella stanza, in modo da liberare gli spazi e consentire di procedere con le pulizie in maniera agevole. Spolverare e pulire i pavimenti diventerà un gioco da ragazzi se prima avremo dedicato il giusto tempo a liberarci di ciò che non serve.

Una volta terminate le operazioni di pulizia, sistemare i pochi oggetti che vogliamo mantenere e cerchiamo di valorizzarli. C’è un motivo perché un determinato oggetto si trova in casa nostra. Per questo, collochiamolo in un certo posto in modo che sia messo in risalto e che possa “raccontarsi”.

Altri utili consigli per procedere

Per fare le pulizie di primavera e ordine in soggiorno in 5 minuti, i giapponesi suggeriscono anche di procedere in autonomia. Molti penseranno che fare le pulizie da soli diventi più faticoso. In realtà, per applicare alla perfezione il metodo orientale che prevede anche la liberazione di tutto ciò che è superfluo, è fondamentale essere soli per poter scegliere in totale libertà e senza farsi condizionare dal pensiero altrui.

Infine, per poter procedere in maniera rapida e spedita, i giapponesi suggeriscono di ragionare e operare in una stanza per volta. Se ci si sta occupando del soggiorno, occupiamoci di quell’ambiente al 100%, dall’inizio alla fine, senza farci distrarre da altre incombenze e senza passare ad un altro ambiente.

Riassumendo, quindi, i passaggi da seguire per fare delle “vere” pulizie di primavera sono davvero pochi e semplici: liberarsi da ciò che non serve, pulire e fare ordine valorizzando quel poco che abbiamo deciso rimanga.

L’ordine, tra l’altro, oltre a facilitare le prossime operazioni di pulizia, trasmette anche un senso di benessere, liberando emozioni positive. Di contro, invece, il caos e la sporcizia trasmettono solo ansia, stress e uno sgradevole senso di disagio.