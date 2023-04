Bianca Balti e Chiara Ferragni non riescono a farne a meno: è la nuova borsa dell’estate

Amatissima da modelle, influencer e star. Da poco è stata rilasciata in commercio una nuova bag che ha tutti gli ingredienti per diventare la it-bag del momento. Dai tessuti pregiati e i colori tenui, la borsa è perfetta per il lavoro, per le giornate in centro e per gli aperitivi in città.

Alcuni accessori sanno proprio come rubare il cuore della gente. E questo è il caso della nuova borsa della stagione amata anche dalla top model italiana Bianca Balti e dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Le due, appassionate di moda, sono sempre alla ricerca di nuovi prodotti da indossare. Una volta che questi hanno il benestare delle due celebrità, allora in poco tempo si trasformano in accessori super hype.

La mano magica delle star

Accade molto spesso che un capo oppure un accessorio grazie alla visibilità mostrata da alcuni personaggi diventi in pochissimo tempo l’item must have. E questo non accade solo però con borse, scarpe o abbigliamento, ma può accadere anche con il make-up. Ci sono infatti palette di ombretti, rossetti o fondotinta che spopolano – ora grazie anche a TikTok – e che in poco tempo diventano i nuovi desiderata.

Bianca Balti e Chiara Ferragni la indossano

Bianca Balti è il volto della campagna e Chiara Ferragni la porta a spasso a Milano. Stiamo parlando della nuova borsa di Etro. La nuova Vela Bag, disegnata dal nuovo direttore creativo del marchio Marco De Vincenzo, prende ispirazione dal mondo nautico. La forma della borsa richiama le vele delle barche, che squarciano il vento alla ricerca di avventure.

Le immagini delle campagna vedono Bianca Balti in una visione della femminilità audace e consapevole, naturale e senza tempo. La top si mette a nudo su uno sfondo essenziale con pochi oggetti che entrano in scena. Un inno all’intimità della persona e all’essenzialità della borsa, in un dialogo tra corpo e borsa. La borsa in calfskin presenta un’innovativa chiusura a V formata da una cerniera snodata, con una catena e la medaglia Pegaso.

Dalla spalla di Bianca Balti arriva poi direttamente a quella di Chiara Ferragni che la indossa per i suoi appuntamenti in città e per le uscite mondane. La moglie di Fedez l’ha scelta nella colorazione ivory e l’ha abbinata ad una lunga camicia e boots verdi. Ma sono tantissime le star che amano questa borsa oltre a Bianca Balti e Chiara Ferragni.