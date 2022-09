Deliziosa, ricca di bontà e anche bella da vedere! La lasagna è uno dei piatti tradizionali più amati e richiesti di sempre. Numerose le versioni che si possono portare in tavola per accontentare il palato di tutti gli ospiti, amici e parenti. Da quella classica al ragù, a quella bianca, da quella estiva a quella più corposa dell’inverno. Anche la stagione autunnale ha la sua lista di ricette in merito. Una delle più apprezzate è senz’altro quella cremosa con besciamella e broccolo verde.

A spopolare nell’ultimo periodo, invece, è la lasagna vegetariana autunnale che prepareremo oggi. Un piatto scenico e originale, perfetto per un weekend in famiglia.

Ecco l’idea geniale per un pranzo o una cena sfiziosa e in compagnia

Basteranno pochi minuti per fare un figurone. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

240 g di lasagne all’uovo;

260 ml di passata di pomodoro;

olio extra vergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

400 g di misto funghi;

70 g di pancetta tagliata a pezzetti sottili;

sedano, carota e cipolla q.b. (per il soffritto);

100 ml di vino bianco secco;

4 cucchiai e mezzo di parmigiano grattugiato;

Ingredienti per la besciamella

50 g di burro;

un pizzico di sale;

50 g di farina tipo 00;

mezzo litro di latte parzialmente scremato.

Lasagna vegetariana autunnale facile e veloce per un weekend ricco di gusto. Procedimento

Per realizzare questo magnifico piatto bisognerà, innanzitutto, preparare un roux di burro e farina (mescolando i due ingredienti insieme) e dopo aggiungere il latte scaldato. Pian piano la besciamella comincerà a diventare più densa. A questo punto, aggiungere anche un pizzico di sale.

Cuocete mescolando fino ad avere una besciamella della consistenza desiderata che insaporirete con un pizzico di sale. Prendere una padella antiaderente e far scaldare un soffritto con sedano, carote e cipolle. Poi, aggiungere i funghi sminuzzati. Far cuocere e sfumare poco alla volta con il vino. A metà cottura, unire anche la passata di pomodoro. Far cuocere ancora per un quarto d’ora, mescolando di tanto in tanto.

A questo punto, bisognerà assemblare le lasagne. Prendere una pirofila abbastanza capiente. Sporcare il fondo con un po’ di sugo. Poi, posizionare i fogli di pasta e creare il primo strato. Ricoprire con il condimento ai funghi e poi con la besciamella. Distribuire i pezzetti di pancetta e procedere allo stesso con gli altri strati di pasta.

Infine, terminare con la besciamella e una spolverata di formaggio grattugiato. Far cuocere in forno, impostando una temperatura di 180° C per circa 20 minuti. Infine, servire la lasagna ancora ben calda.

Lettura consigliata