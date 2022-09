Spesso le polpette ci traggono di impiccio, riuscendo ad adattarsi a qualunque occasione, che ci siano ospiti o meno. Sono anche perfette per escursioni e picnic fuori casa. Troppo spesso però pensiamo alle polpette come fatte unicamente di carne. In realtà, possiamo utilizzare un’enorme numero di ingredienti per giocare con consistenze e sapori. Ad esempio, una ricetta ispirata alla tradizione siciliana richiama le crocchette, perché a base di patate. In più però sfrutteremo la cremosità nel caciocavallo e la freschezza del prezzemolo.

Niente paura però, non dovremmo friggere in quattro dita di olio, perché ce ne basterà poco sul fondo di una padella.

Ingredienti:

Grana Padano dop da grattugiare 60 g;

caciocavallo 200 g;

pangrattato 80 g;

patate 500 g;

uova 2;

olio extravergine d’oliva q.b.;

prezzemolo q.b.;

pepe nero q.b.;

sale fino q.b.

Queste polpette dal cuore filante sono le regine della cucina

Cominciamo dalla preparazione delle patate, che dovremmo bollire in acqua per circa mezz’ora. Verifichiamo sempre con una forchetta e quando potremo infilarla nel tubero senza fatica, vuol dire che le patate sono pronte.

Nel frattempo, grattugiamo 100 grammi di caciocavallo e riduciamo a cubetti gli altri 100. Devono essere cubetti piuttosto piccoli, di circa 1 cm per lato.

Sbucciamo le patate ancora calde così da renderci l’operazione più semplice e schiacciamole con una forchetta o con l’apposito attrezzo. Aggiungiamo sale, pepe e il caciocavallo grattugiato. Aggiungiamo anche le uova, il Grana, il pangrattato e il prezzemolo. Continuiamo a mischiare ad ogni passaggio, sino a che non avremo raggiunto una consistenza lavorabile.

A questo punto, con le mani possiamo prendere una noce di impasto, infilarci dentro un cubetto di caciocavallo, e richiudere formando una palla. Continuiamo così sino a terminare il nostro mix e riscaldiamo dell’olio in padella. Basterà versare un dito d’olio e quando sarà caldo mettere le polpette. Per facilitare la cottura, a questo punto possiamo schiacciarle leggermente con le mani. Facciamo in modo che siano dorate su tutti i lati e serviamo le nostre deliziose polpette ancora calde. Un pizzico di sale in superficie e un contorno di insalata sapranno completare l’opera.

Sono quindi queste polpette dal cuore filante che sapranno conquistare adulti e bambini. Non ci resta che preparare un dolce delizioso con della frutta di stagione.

Lettura consigliata

Evitiamo gli errori e congeliamo ogni cibo nel modo corretto