Questo arrosto con la sua buonissima salsa di castagne è un tipico piatto autunnale, è facile da realizzare ed è una vera delizia per il palato.

La presenza delle castagne regala alla ricetta degli ottimi nutrienti, poiché contengono una miniera di proprietà. Il ferro, il potassio e il magnesio sono i principali elementi presenti in questo frutto. Le castagne sono un rimedio naturale per i problemi intestinali, per rafforzare le ossa e i muscoli, per migliorare la circolazione. Ne deduciamo che l’arrosto autunnale alle castagne bellissimo, buonissimo, facilissimo e adatto alle festività natalizie è una “bomba” di nutrienti, un motivo in più per assaporarlo.

Ecco l’arrosto autunnale alle castagne bellissimo, buonissimo, facilissimo e adatto alle festività natalizie

Ingredienti

a) 800 g. di arista di maiale;

b) 1/2 kg di castagne;

c) 1/2 cipolla;

d) 1 spicchio di aglio;

e) 2 rametti di rosmarino;

f) 2 foglie di alloro;

g)olio evo q. b.;

h) 1/2 bicchiere di vino bianco;

i) sale q. b.

Preparazione

Salsa di castagne

Lavare le castagne e fare un incisione sul lato bombato.

Metterle in una pentola, coperte di acqua fredda e un po’ di sale.

Fare cuocere per 25 minuti a partire dal bollire.

Togliere le castagne dall’acqua, sbucciarle e levare la pellicina.

Prendere tutto il sugo dalla pentola, comprese le castagne sbucciate e schiacciarle con una forchetta, lasciandone integra qualcuna.

Cottura della carne

In una pentola versare due o tre cucchiai di olio evo, la cipolla tagliata a fettine sottili, uno spicchio di aglio e fare rosolare.

Aggiungere il rosmarino, l’alloro e la carne. Far rosolare il tutto per qualche minuto.

Versare il vino bianco e fare sfumare.

Abbassare la fiamma al minimo e continuare la cottura con il coperchio, per un ora e trenta, aggiungendo dell’acqua o il brodo ogni volta che è necessario.

Mettere la salsa di castagne, 1/2 bicchiere di acqua, sale e continuare la cottura per altri 15 minuti o fino a quando la carne sarà cotta.

Servire l’arrosto tagliato a fettine sottili, con sopra la salsa alle castagne e alcune di esse lasciate intere.