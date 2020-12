Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tante castagne in casa e nessuna idea per consumarle? Perchè non sfruttarle per fare un dessert originale per la cena di Natale? Il figurone sarà assicurato! Un completo appagamento dei sensi, bello da vedere, ancor più, se decorato con dei rametti di ribes rosso e paradisiaco da mangiare.

Allora, cominciamo! Prima di iniziare, bisogna assicurarsi di avere in casa gli attrezzi indispensabili: una pentola, un mestolo, della carta forno, un mattarello, un setaccio e una forchetta. Se è tutto pronto iniziamo con la preparazione.

Ingredienti

a) 1 kg di passato castagne;

b) 200 gr di zucchero;

c) 100 gr di cacao o di cioccolato fondente;

d) 100 gr di burro;

e) 1 bicchierino di rum;

f) 1 bicchierino di cognac;

Per il ripieno:

a) 500 gr circa di crema pasticciera densa;

b) q.b. cioccolato fondente a pezzetti.

Preparazione

Unire in una pentola possibilmente antiaderente, il passato di castagne, lo zucchero, il cacao o il cioccolato fondente, il burro, il rum, il cognac. Portarla sul fuoco moderato e girare con un mestolo. Quando gli ingredienti si saranno ben amalgamati, togliere dal fuoco e versare il composto su di un foglio di carta forno abbastanza grande. Coprire l’impasto con un altro foglio di carta forno della stessa grandezza del primo e stenderlo con un mattarello. Dovrà diventare dello spessore di circa 1 cm. A questo punto, togliere la carta forno che lo ricopre e stendervi poco alla volta la crema pasticciera fino a coprirlo del tutto. Distribuire “a sentimento”, cioccolato fondente a pezzetti. Terminata questa operazione, con l’aiuto della carta forno sottostante, formare il rotolo. Attenzione a non avvolgerlo con tutta la carta che deve rimanere solo all’esterno per conservarlo in frigo.

Anche l’occhio vuole la sua parte quindi come presentarlo per valorizzarlo

Il tronchetto natalizio di castagne, un dessert originale, va preparato almeno con un giorno di anticipo, affinchè possa rassodarsi per bene. Il giorno seguente, aprire il cartoccio e trasferire il dolce senza più la carta, su un vassoio.

Per dare la forma di un tronchetto, fare un taglio obliquo ad uno degli estremi, il pezzo più piccolo tra i due, andrà disposto sul fianco del dolce, al fine di creare una sorta di ramo troncato. Quindi con una forchetta, creare delle striature irregolari che diano l’impressione di una corteccia. Cospargerlo di cacao amaro con il setaccio e decorare con dei rametti di ribes rosso e/o con un paio di alchechengi. Va conservato in frigorifero fino al momento di servirlo.

Il tronchetto natalizio di castagne, un dessert originale, gustoso e di sicuro effetto, arricchirà la tavola di Natale e delizierà i palati degli ospiti.