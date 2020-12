Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La colazione è decisamente uno dei pasti più importanti della giornata. Chi ben comincia è a metà dell’opera, no? Ora che le vacanze natalizie sono vicine abbiamo tempo di preparare un bel dolce per colazione. Senza doverci rifugiare in biscotti o merendine pronte.

Il dolce bicolor che piace a grandi e piccini facile da preparare

Ideale per gli appassionati di caffelatte, questo plumcake bicolor è il dolce che mette tutti d’accordo. Con il suo impasto marmorizzato classico e al cacao è una delizia per il palato. Prepararlo è semplicissimo. Vediamolo insieme.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti:

230gr di farina 00;

160gr di zucchero;

40gr di cacao amaro;

2 vasetti di yogurt (vaniglia o albicocca è l’ideale);

1 bustina di lievito vanigliato per dolci;

100ml di olio di semi;

2 uova grandi o 3 uova medie.

Procedimento

Prima di cominciare una cosa molto importante è che tutti gli ingredienti siano a temperatura ambiente. Quindi basterà tirare fuori dal frigo uova e yogurt un quarto d’ora prima di cominciare.

Per prima cosa prendiamo una ciotola, mettiamo uova e zucchero e prendiamo le fruste elettriche. Cominciamo a montare finché il composto non sarà chiaro e spumoso. Ora si può aggiungere l’olio a filo, mentre si continua a montare con le fruste, ma a bassa velocità. E successivamente si uniscono i due vasetti di yogurt. Controllare che tutti gli ingredienti si siano ben mescolati. Si può usare una spatola di silicone.

Ora andrà aggiunta la farina, precedentemente setacciata con il lievito. Continuando con le fruste elettriche, ma prima a bassa velocità per evitare che la farina salti ovunque. Quando il composto sarà ben amalgamato è il momento di passare allo step successivo.

Otteniamo l’effetto bicolor

Il composto andrà ora diviso in due ciotole. Cercando di essere il più precisi possibile se si vuole un effetto bicolor più omogeneo. Altrimenti una delle due ciotole dovrà avere più composto dell’altra.

E in base ai nostri gusti decidiamo se vogliamo che il plumcake sia più al cacao o più alla vaniglia. E quindi versiamo il cacao amaro nella ciotola desiderata e mescoliamo con le fruste.

Siamo arrivati agli ultimi passaggi. Prendiamo lo stampo da plumcake e lo imburriamo e infariniamo. Versiamo i due composti alternandoli. Per avere un effetto più marmorizzato usiamo una forchetta e creiamo delle linee. Non ci resta che infornarlo in forno statico, preriscaldato, a 180° per circa 50minuti.

Senza mai aprire il forno prima, altrimenti il plumcake si sgonfierà. Una volta terminato il tempo di cottura lasciare riposare per una decina di minuti prima di estrarlo dallo stampo. E cospargere con zucchero a velo.

Ed ecco il dolce bicolor che piace a grandi e piccini facile da preparare. Questo plumcake marmorizzato è la merenda ideale per tutti i bimbi. Ma anche ottima per colazione, accompagnata da caffè o tè. Ora che abbiamo imparato la ricetta, meglio conoscere anche i 5 errori da non commettere quando si prepara un plumcake.