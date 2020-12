Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si fa la tinta in casa, soprattutto se da soli, sembra inevitabile macchiarsi la pelle. Quelle antiestetiche macchie sulla fronte non vanno mai via, anche quando sono ancora fresche. Come fare per evitare di trasformare la fronte nel manto di un leopardo?

Svelato il segreto per evitare le macchie di tinta per capelli sulla pelle

Quando si applica la tinta in casa non si hanno a disposizione tutti gli strumenti di un salone. Anche se le persone che fanno spesso la tinta in casa sono molto attrezzate. Mantelline, pennelli applicatori e ciotole sono proprio come quelle dei parrucchieri. Ma applicando la tinta e non essendo professionisti spesso significa macchiarsi ovunque. Pelle, viso, braccia.

Quando si è nel salone, l’hair stylist applica un prodotto apposito per evitare che la tinta macchi la fronte. Ma essendo prodotti professionali, sono difficili da reperire. Nonché anche molto costosi.

Il metodo più economico e efficace per prevenire macchie di tinta sulla pelle è il profumo. Esatto. Basta spruzzare su un dischetto di cotone del profumo e strofinarlo delicatamente sulla pelle. Nello specifico intorno all’attaccatura dei capelli, incorniciando il volto. Ma attenzione a non toccare il cuoio capelluto. Altrimenti la tinta non prenderà bene.

Ma perché il profumo funziona? Beh, nello specifico è l’alcol presente al suo interno che fa da barriera. Crea uno strato protettivo repellente. Così i composti chimici presenti nella tinta per capelli non si depositeranno sulla pelle macchiandola. Si può usare anche dell’alcol denaturato, ma non avrà la stessa efficacia. L’alcol presente nel profumo è fatto proprio per rimanere sulla pelle.

Ed ecco svelato il segreto per evitare le macchie di tinta per capelli sulla pelle. Usando il profumo sarà possibile evitarle completamente. Se per caso qualche piccola zona dovesse sfuggire e quindi macchiarsi non c’è da temere. Si può provare sempre con lo stesso metodo. Magari non scomparirà del tutto, ma sicuramente si attenuerà. Per scoprire qualche trucco per non far scaricare subito la tinta, cliccare qui.