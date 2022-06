Caldo incredibile, folate d’afa come se ci fosse un phon accesso e Sole spacca pietre, senza neanche l’avvisaglia di una nuvoletta a coprire qualche raggio. Ecco come sarebbe il meteo di questi giorni se fossimo noi a raccontarlo al posto degli autorevoli meteorologi.

Infatti, un’estate così in anticipo, o una primavera così infuocata, non si vedeva da tempo e con un meteo del genere potremmo essere già sufficientemente provati. Oltre a non sapere più cosa indossare per non sudare e come rinfrescare la casa senza tenere acceso il climatizzatore h24, potremmo avere qualche difficoltà in cucina. La voglia di stare davanti ai fornelli, infatti, ci ha salutato e il desiderio di gustare pietanze fredde e sbrigative potrebbe aver preso il sopravvento. Per questo, se fossimo a caccia di un menu tipo, ecco che potremmo sostituire antipasti, primi e secondi con un piatto unico in grado di evitarci insalatone, pasta e pane. All’appello, quindi, mancherebbe solo il dessert e un’idea che faccia al caso nostro potremmo scovarla proprio nell’articolo di oggi.

L’alternativa al solito tiramisù è questa facilissima torta fredda senza cottura e yogurt nell’impasto che sarà la vera golosità dell’estate

Per completare alla grande il nostro menu freddo e senza cottura potremmo preparare come dolce una torta. Generalmente, in questo caso, il re dei fine pasto è il tiramisù oppure una torta dal soffice impasto a base di yogurt. Per cambiare, però, potremmo realizzare una variante più golosa della classica cheesecake, facilissima, irresistibilmente “cioccolatosa” e senza forno da accendere.

Ingredienti

Per una tortiera da 20-22 centimetri:

200 grammi di biscotti secchi;

1 cucchiaio di cacao amaro;

80 grammi di burro;

350 grammi di mascarpone;

150 grammi di panna dolce;

un pugno di gocce di cioccolato.

Per il topping:

350 grammi di zucchero bianco semolato;

300 ml di acqua calda da suddividere in due parti da 150 ml.

Procedimento

Iniziamo frullando i biscotti secchi e amalgamandoli al cioccolato e al burro fuso. Mescoliamo per bene e stendiamo l’impasto sulla base della teglia foderata con carta forno. Trasferiamo la teglia in frigo e dedichiamoci alla crema. Montiamo la panna già zuccherata e aggiungiamo poco alla volta il mascarpone, continuando a montare. Poi, uniamo le gocce di cioccolato e mescoliamo a mano con l’aiuto di una spatola da cucina. Tiriamo fuori la teglia dal frigo, versiamo la crema al suo interno, livelliamo e facciamo riposare in freezer per un massimo di due ore. Nel frattempo, possiamo preparare il topping al caramello.

In una pentola versiamo 350 grammi di zucchero e 150 ml di acqua calda e lasciamo sobbollire fino a quando l’acqua non sarà totalmente evaporata. Poi, aggiungiamo gli altri 150 ml di acqua e mescoliamo con una frusta fino a quando non sarà scomparsa la schiuma in superficie. A questo punto il topping sarà pronto e potremo cospargerlo poco prima di servire il dolce. Quindi, l’alternativa al solito tiramisù è questa facilissima torta fredda, così buona da voler fare subito il bis.

