Per noi italiani rinunciare al pane e alla pasta è una vera fatica, cibi dal profondo animo tricolore che ci invidia tutto il Mondo. Rigatoni, spaghetti e fusilli sono solo alcuni dei formati che scandiscono i nostri pasti, spesso accompagnati da un morbido e croccante panino per l’immancabile scarpetta.

Nonostante ciò, per fare un pasto più leggero e “detox” dovremmo evitare di mettere sul fuoco la pentola con l’acqua o di passare dal panificio. Questo sarebbe ancora più vero soprattutto dopo le abbuffate del weekend e per ripartire con un lunedì all’insegna del “light”, termine caro a tutti coloro che sono a dieta.

Ma cosa preparare di veloce, visto che il tempo non è mai abbastanza, senza per forza dover rinunciare al gusto? Un’idea potremmo scoprirla proprio nell’articolo di oggi, con un piatto goloso, non troppo calorico e anche bello da vedere.

Per un pranzo o una cena light senza pane e pasta prepariamo questo secondo piatto veloce, fresco e più goloso di un’insalatona

Se nella nostra mente si fosse già fatta strada l’immagine di un’insalata mista e coloratissima, dovremmo fare un passo indietro. Questa ricetta, infatti, non ci farà trasformare in avide caprette e ci eviterà un pieno di lattuga e altre erbette fresche.

Il nostro piatto, allora, si riempirà di una fantasiosa caprese, composta come se fosse un ghiotto hamburger farcito.

Ingredienti

Una mozzarella fiordilatte o light da 125-150 grammi;

2 fette di pomodoro per insalata;

1 scatoletta da 80 grammi di tonno al naturale;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

aceto balsamico in crema q.b.;

qualche fogliolina di basilico.

Procedimento

Come prima cosa mettiamo a sgocciolare la mozzarella all’interno di un colino o di uno scolapasta. Poi, facciamo sgocciolare il tonno al naturale per privarlo dell’acquetta in cui è immerso e affettiamo un grosso pomodoro da insalata, ricavando due fettine.

A questo punto spostiamo su un tagliere la nostra mozzarella e tagliamola a metà come se fosse un panino.

Nel mezzo farciamo con:

la prima fetta di pomodoro;

un pizzico di sale;

il tonno;

un filo di olio extravergine di oliva;

la seconda fetta di pomodoro;

un altro pizzico di sale;

un altro filo di olio;

qualche fogliolina di basilico.

Chiudiamo il nostro “hamburger” di mozzarella con l’altra metà rimasta e blocchiamolo infilzando un bastoncino di legno come quello degli spiedini.

Infine, spostiamo la nostra creazione su un piatto e completiamo con un ultimo filo d’olio e un po’ di aceto balsamico in crema.

Varianti

Quindi, ecco un’idea ghiotta e veloce per un pranzo o una cena light.

Tuttavia, questo “hamburger caprese” può essere farcito in mille altri modi. Per esempio, potremmo sostituire il tonno con il salmone affumicato o della fesa di tacchino cotta al forno. Al posto del pomodoro, invece, potremmo mettere delle verdure grigliate, un mix di spinacino e radicchio di Chioggia oppure delle verdurine sott’olio, come carciofi e funghi.

Lettura consigliata

Asparagi come contorno con queste 3 ricette semplici e golosissime in padella abbinando condimenti economici che tutti hanno in cucina