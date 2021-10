Scopriamo la ricetta di questi sofficissimi pancakes senza burro, latte e uova per una colazione zuccherosa da leccarsi i baffi

I pancakes sono quei tondini alti, soffici e cremosi tipici di una colazione all’americana, impilati uno sopra l’altro e cosparsi dalle più varie golosità.

È probabile che al solo pensiero di una colazione così ci venga subito l’acquolina in bocca.

Purtroppo, molto spesso chi non può o non vuole mangiare burro, latte e uova si trova costretto a ripiegare su altro.

Per fortuna, però, la rubrica dedicata alla cucina di ProiezionidiBorsa è molto attenta a questi temi e problematiche e propone delle soluzioni alternative.

In un articolo precedente, per esempio, abbiamo visto come sostituire le uova nelle polpette con questo trucchetto segreto per avere delle palline morbidissime e compatte.

Nell’articolo di oggi, invece, vogliamo dedicarci al primo pasto della giornata per augurare un buongiorno goloso anche a chi non mangia questi alimenti.

Scopriamo, allora, la ricetta di questi sofficissimi pancakes senza burro, latte e uova per una colazione zuccherosa da leccarsi i baffi.

Ingredienti

Per preparare i nostri irresistibili pancakes in questa versione più light ma buonissima ci occorrono:

100 grammi di farina 00 o integrale;

20 grammi di zucchero;

5 grammi di lievito per dolci in polvere;

70 ml di latte vegetale a piacere;

20 ml di olio di semi per esempio di arachidi;

20 ml di acqua frizzante.

Passiamo ora al procedimento che è davvero semplicissimo e per il quale ci occorrono due ciotole capienti e una frusta.

Nella prima ciotola uniamo la farina e il lievito setacciati allo zucchero mentre nell’altra mescoliamo il latte vegetale e l’olio di semi.

A questo punto, uniamo il composto di latte vegetale e olio alla farina, al lievito e allo zucchero e continuiamo a mescolare energicamente.

Usare la frusta da cucina con movimenti dal basso verso l’alto potrebbe essere quel tocco in più da chef per dare all’impasto maggiore spumosità.

Infine, aggiungiamo anche l’acqua frizzante e diamo un’altra impastata.

Il nostro impasto ora è pronto e deve riposare in frigorifero per un’oretta o anche tutta la notte.

Cottura dei pancakes

Per cuocere i nostri deliziosi e zuccherosi pancakes senza burro, latte e uova ci occorre una comune padella antiaderente.

Ungiamola leggermente con olio e poi facciamola riscaldare a fiamma media per qualche istante.

Ora possiamo versare il composto in questo modo:

ne preleviamo un mestolo;

lo versiamo in maniera decisa sulla padella facendo dei movimenti rotatori con la mano in modo tale da far espandere il composto.

Prima di girare il pancake, anche con una forchetta, dobbiamo aspettare che compaiano delle piccole bollicine in superfice.

Una volta girato aspettiamo altri 40 secondi et voilà: è pronto per essere gustato.

Abbinamenti

Infine, possiamo accompagnare i nostri strepitosi pancakes con quello che più ci piace.

Alcuni abbinamenti potrebbero essere:

il tradizionale sciroppo d’acero;

la crema di nocciole;

la marmellata;

la frutta fresca (banana etc).

