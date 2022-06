Venere in congiunzione con Urano porta amore e denaro a Leone e a questi due segni zodiacali

La mitologia greca tramandava le vicende del Re Mida. Un giorno questi salvò un vecchio vagabondo e per ricompensa Dioniso gli disse di poter ottenere tutto ciò che voleva. Così Mida chiese di poter trasformare in oro tutto ciò che toccava. Visse nella ricchezza estrema fino al momento in cui si rese conto che non poteva più mangiare. Tutto ciò che toccava la bocca si trasformava in oro e non era più commestibile.

Ebbene, questa è la dimostrazione che talvolta la ricchezza non porta la felicità, ma maggiori affanni. Teniamo a mente questi insegnamenti, ma ricordiamo che alle volte le stelle sembrano porsi in allineamenti armonici positivi per alcuni segni. Auguriamo loro di non diventare come Re Mida, ma di sfruttare la fortuna per mettere a segno qualche fortunata intuizione. E ci dovrebbero provare proprio loro, visto che Venere in congiunzione con Urano porta amore e soldi in questo periodo fortunato.

Oltre alla maschera c’è altro

Molti considerano il Leone uno dei segni più facili da interpretare dell’oroscopo. Decisi, testardi, convinti di ciò che fanno. In realtà dietro questo tratto caratteriale si nasconde l’aver subito delusioni personali, familiari, o economiche talvolta cocenti. Ma non esiste sconfitta per chi crede nei propri mezzi e sa fare tesoro dei propri errori. Anche in amore può trattarsi di un buon momento per prendere una decisione che da tempo ci tormenta. Venere congiunta finalmente con Urano l’11 giugno potrebbe assisterci curiosa e farci un occhiolino di buon auspicio per tutto il periodo che viene.

L’anno del Capricorno, invece, assomiglia al salto acrobatico di un tuffatore. Piroette ad avvitamenti si seguono con una successione thriller. Ma come diceva un protagonista del film La Haine il problema non è la caduta, ma l’atterraggio. Se sarà di schiena o con un movimento lineare non lo decideremo solo noi. Il trucco sarà cogliere il momento giusto per fare il movimento più congruo. E allora approfittiamo delle armonie celesti per fare un salto verso la prosperità. Il Capricorno sembra avere via libera per un tuffo armonioso.

Venere in congiunzione con Urano porta amore e denaro a Leone e a questi due segni zodiacali

Il Sagittario finalmente torna a sentire il vento in poppa. Era ora, visto che gli ultimi mesi sono stati difficili, a metà tra ansie immotivate e stress accumulato. Che si godano la brezza estiva e sentendosi più liberi di agire. D’altronde, come diceva Nietzsche, l’amore è sempre al di sopra del bene e del male.

E se siamo curiosi di conoscere la nostra predisposizione ai legami indissolubili, diamo un’occhiata alle linee della mano come insegna l’arte chiromantica. Speriamo solo di non vedere una linea poco fortunata e di cui ci dovremmo preoccupare.

