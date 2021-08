Anche quest’anno la ricerca dei costumi da bagno più gettonati e popolari per andare al mare ed in piscina sta per terminare. In questi mesi ci siamo informati su riviste di moda, abbiamo seguito i consigli delle celebrità, per non rimanere indietro con le novità. Probabilmente, quello che più importa è stare bene con sé stessi e sentirsi a proprio agio, con qualsiasi indumento.

Anche con qualche chilo in più, indossare il bikini ha sempre il suo fascino. Questo tipo di costume da bagno femminile, comparve a metà del ‘900 e fu una vera e propria rivoluzione per tutte le donne. Ancora oggi è un indumento fondamentale per l’estate, sono in molte ad averne almeno uno nel cassetto estivo. Le tipologie sono tantissime, cambiano forme e colori, ma anche i materiali.

Non è il solito costume tradizionale ma un bikini di tendenza e alla moda

Basta con il classico bikini a triangolo, perché il trend dell’estate è indossarlo al contrario. Per chi vuole un effetto più audace, che metta in mostra le forme, in modo alternativo, deve assolutamente seguire questa moda originale. Il costume a triangolo, allacciato al contrario, si chiama “upside down bikini“, lanciato da influencer e celebrità.

Il modello si adatta sicuramente meglio a chi ha un fisico più asciutto e un seno non troppo prosperoso. Nello specifico, si allaccia il pezzo di sopra al contrario, per evitare i segni dell’abbronzatura e dare un effetto push up al decolté. Infatti, bisogna disporre i lacci al di sotto del seno o lateralmente, invece che al collo.

La parte arricciata del triangolo, che generalmente è sotto, in questo modo risulterà al di sopra del seno, per dare una forma a conchiglia. Le possibilità di personalizzare il costume con originalità sono svariate, nessuno mai avrà il costume uguale ad un’altra persona. Se abbiamo un seno piccolo, meglio optare per costumi più minimal, mentre chi possiede un seno più abbondante, dovrà scegliere un modello più contenitivo.

In questo modo, avremo l’impressione di avere un costume nuovo e potremo risparmiare, acquistandone meno. Perché l’upside down bikini non è il solito costume tradizionale, ma un bikini di tendenza e alla moda, che possiamo personalizzare.

Trend estate 2021

Ma per essere sempre chic, non possono mancare altri modelli must, come il bikini realizzato all’uncinetto, di grande effetto. Oltre i bikini, anche costumi interi, con effetti animalier o disegni botanici, che rimandano alla vegetazione. Sono ambiti i costumi molto sgambati, ma per le più formose, si adattano meglio i modelli ispirati agli anni ’50 e ’60, sempre raffinati ed eleganti, anche per chi ha superato i 50 anni.