Il tumore al colon è uno dei tumori più difficili da diagnosticare subito. I suoi sintomi sono piuttosto generici e possono indicare tantissime altre patologie. Per questo la prevenzione è così importante. Un’alimentazione corretta associata ad un’adeguata attività fisica è la base per mantenere uno stile di vita sano e scongiurare questa terribile malattia. Per esempio, è bene fare attenzione a queste bevande che aumentano il rischio di tumore al colon precoce.

Ma pochi sanno che questa vitamina diminuisce drasticamente il rischio di tumore al colon. Stiamo parlando della vitamina D. Una carenza di questa vitamina nel nostro organismo, infatti, è associata ad un maggior rischio di sviluppo di cancro al colon retto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi sanno che questa vitamina diminuisce drasticamente il rischio di tumore al colon

A dirlo è uno studio che ha evidenziato una correlazione tra una scarsa esposizione ai raggi UVB e una maggiore incidenza di tumori al colon retto. I raggi UVB sono i raggi “buoni”, che agiscono solo sullo strato superficiale della pelle e che sono i responsabili dell’abbronzatura.

Lo studio, condotto dai ricercatori dell’Università di San Diego, ha analizzato i dati provenienti da 186 paesi in tutto il mondo. Dalla ricerca è emerso che una scarsa esposizione ai raggi UVB può determinare un aumento significativo del cancro al colon retto nelle fasce d’età fra i 0 e i 75 anni.

L’incidenza è addirittura maggiore nelle persone che hanno superato il quarantacinquesimo anno di età. In queste persone lo studio ha preso in considerazione anche altri fattori di rischio come lo stile di vita, la pigmentazione della pelle, il fumo, l’abuso di alcolici.

I ricercatori hanno dimostrato questa correlazione proprio grazie alla vitamina D. Una scarsa esposizione al sole comporta, infatti, un minore apporto di vitamina D nel nostro organismo. E, come detto sopra, una carenza di questa vitamina è associata ad un maggior rischio di sviluppare questo tumore.

Esporsi al sole in sicurezza

Perciò una corretta esposizione al sole ha degli effetti benefici sul nostro organismo e può ridurre drasticamente l’insorgenza di questo tumore. È sempre bene ricordare, però, che l’esposizione al sole deve essere sempre controllata. Non è consigliato esporsi al sole nelle ore più calde. Il rischio è quello di esporsi ai raggi UVA, con un alto potere penetrante e che vanno ad aumentare l’invecchiamento cellulare e ad aumentare il rischio di sviluppare tumori alla pelle.

Ma soprattutto è importantissimo mettere sempre un’adeguata protezione solare. La protezione va messa sempre prima di esporsi ai raggi solari e l’applicazione va ripetuta a distanza di alcune ore.

Approfondimento

Attenzione a queste bevande che aumentano il rischio di tumore al colon precoce