La torta semplice e senza lievito da gustare insieme ad una dolce tisana invernale nutriente

Non serve essere esperti pasticceri per realizzare una torta leggere e gustosa, da mangiare a colazione o merenda. Ne basta una piccola fetta per appagare la nostra golosità, senza farci sentire troppo in colpa ed accontentare anche il palato di tutta la famiglia. Dovremo fare attenzione a non abusarne, soprattutto con colesterolo e glicemia alta, perché potrebbe provocare conseguenze all’organismo, non solo influire sul peso forma. Potrebbe essere meglio, quindi, preparare un dessert che non sia eccessivamente calorico, sfruttando frutta e agrumi. Non tutti, però, amano usare il lievito in polvere, soprattutto quello industriale, perché contiene additivi e altri componenti chimici. Ugualmente potremmo ottenere una torta perfetta e soffice, usando pochi ingredienti per l’impasto.

Come fare la torta semplice e senza lievito con pochi ingredienti

Non c’è cosa più bella che svegliarsi di buon umore con un dolce morbido e soffice, ideale per tutta la famiglia o da gustare insieme agli amici. Per preparare questa torta non serve il lievito, ma grazie all’aggiunta delle uova avremo una consistenza soffice e spumosa. In più, sostituendo la farina con la fecola di patate, anche gli intolleranti al glutine potranno assaporarla. Quindi serviranno 4 uova, un limone, 100 gr di zucchero e 120 di fecola. Il passaggio fondamentale è separare albumi e tuorli, montiamo le chiare a neve. A parte, in un contenitore, montiamo i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un impasto spumoso, poi poco alla volta aggiungiamo la fecola. Non resterà che versare il succo del limone e integrare le chiare a neve, assicurandosi di mescolare dall’alto verso il basso, per incorporare aria. Versiamo il composto in una teglia circolare di 20 cm foderata con carta forno e facciamo cuocere a 170 gradi per 35 minuti circa. Appena pronta, lasciamo freddare la torta e trasferiamola in un bel piatto coreografico, decoriamo con zucchero a velo o della frutta fresca.

Come si prepara la tisana

Potremmo accompagnare la torta semplice e senza lievito con una calda tisana, ricca di proprietà benefiche e dal sapore intenso. Per realizzare una tazza, mettiamo a bollire dell’acqua in un pentolino con bucce di limone biologico e 2 foglie d’alloro. Dopo potremo spegnere la fiamma, quindi aggiungiamo un cucchiaino di miele, del succo di limone, 2 foglie di menta fresca o salvia. Lasciamo in infusione per qualche minuto e poi filtriamo tutto prima di versare e servire la tisana.

Le incredibili proprietà dell’alloro

Bere questa bevanda buonissima e dal sapore particolare e unico potrebbe darci diversi benefici. L’alloro non è calorico, è fonte di oli essenziali, acido folico e vitamina C, ma contiene anche vitamine A e del gruppo B. Possiede una grande quantità di sali minerali, tra cui potassio, calcio, rame, fosforo e magnesio, che potrebbero mantenere in salute ossa e denti. L’alloro sarebbe utile per il sistema immunitario, aiuterebbe ad avere la pelle rigenerata perché è antiossidante e favorirebbe un corretto metabolismo. Senza dimenticare che le foglie potrebbero avere proprietà diuretiche e calmare dolori di stomaco, muscolari e agire positivamente sui sintomi legati alla flatulenza e influenza.