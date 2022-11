Davvero inaspettato quale sarebbe l’aceto profumato ideale per avere pelle liscia e capelli lucenti

I prototipi di bellezza cambiano con il tempo, ma da sempre le cure per apparire più “belli” sono state importanti. Nell’Antica Grecia, per detergere ed idratare la pelle, utilizzavano gli ingredienti disponibili, come l’olio d’oliva aromatizzato, intrugli di miele e latte, fiori ed erbe. Nell’Antica Roma, sia uomini che donne, applicavano maschere di bellezza che illuminavano il volto e contrastavano rughe e rossori, con latte vaccino, lanolina e acqua di rose. Nell’Antico Egitto invece si utilizzava molto l’argilla, non solo per purificare il viso, ma anche per eliminare le impurità dai capelli.

Le vitamine alleate di bellezza

Alcuni nutrienti sarebbero più adatti a proteggere la nostra chioma e contemporaneamente la pelle. La vitamina F, o Omega 3, contenuta maggiormente nella frutta secca e nei pesci, potrebbe servire a mantenere la salute dei capelli e della pelle. Ridurrebbe le impurità dalla cute e aiuterebbe a stimolare la rigenerazione cellulare, tanto da essere definita “la vitamina della pelle”. Potrebbe avere effetti positivi anche la vitamina B8, o biotina, contenuta in latticini, fegato e verdure, anche nel trattamento di dermatiti seborroiche. Alimenti come legumi, lievito di birra e frattaglie, ricchi di vitamina B5, poi, potrebbero contribuire ad avere pelle e capelli in salute.

I rimedi della nonna: è davvero inaspettato quale sarebbe l’aceto profumato ideale a rendere la pelle liscia e la chioma in salute

Oltre l’alimentazione, alcuni rimedi della nonna potrebbero aiutarci a mantenere in salute i nostri amati capelli e l’epidermide. Tra i vari ingredienti alleati di bellezza, utilizzati fin dall’antichità per vari motivi, c’è l’aceto di miele. Sembrerebbe che anche gli Egizi apprezzassero questo prodotto, che si prepara con l’idromele. Questo tipo di aceto si ottiene fermentando l’antica bevanda, diluita con dell’acqua, dal sapore leggermente acidulo ma dal profumo intenso e molto gradevole, rispetto ad altre tipologie. Sia in antichità, che oggi, non è usato semplicemente come bevanda dissetante insieme all’acqua, o per insaporire pietanze.

Dopo un processo di filtrazione, questo prodotto, che contiene anche del miele, potrebbe anche servire per la cosmesi. Grazie ai nutrienti contenuti nel miele, come i sali minerali, vitamine C e del gruppo B, avrebbe proprietà antibatteriche e servirebbe ad illuminare viso e capelli. Quindi è davvero inaspettato quale sarebbe l’aceto profumato ideale a rendere luminosa la capigliatura e liscia la pelle. E possiamo usarlo in diversi modi.

3 semplici maschere fai da te

Rispetto ad altri tipi di aceto, quello di miele ha una profumazione piacevole che non ha bisogno di essere coperta da altri prodotti. Per i nostri capelli, dopo lo shampoo, basterà aggiungere un cucchiaio circa di aceto in mezzo litro d’acqua, da lasciare agire pochi minuti prima di risciacquare. In alternativa, potremmo creare un mix con poche gocce di aceto di miele, acqua e succo di limone, sempre da applicare dopo aver lavato i capelli. Per nutrire e togliere le impurità della pelle, mettiamo poche gocce nel cotone e tamponiamo il viso, poi applichiamo una crema ai propoli per rendere l’impacco più efficace. Non è difficile trovare questo aceto in commercio, soprattutto presso le aziende agricole. I costi sono variabili, a partire da 3,50 euro ogni 250 ml.