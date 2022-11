Le migliori destinazioni secondo una nota guida turistica

Idee per le vacanze del 2023? Ancora nessuna, è presto. Gli esperti del settore però si portano avanti stilando già le migliori destinazioni da visitare per il nuovo anno.

Bellissime, alcune lontanissime, altre vicine: la lista della Lonely Planet è piena di sorpresa. Le mete sono 30 e sono suddivise in cinque categorie che ne contengono sei ciascuna: sapori, itinerari, relax, connessioni e scoperte.

L’idea della guida turista non è quella di fare una classifica dalla migliore a quella meno, ma semplicemente dare degli spunti per indirizzare i viaggiatori.

La Lonely Planet

La Lonely Planet ogni anno stila il suo elenco di mete da vedere grazie ai collaboratori che girano il Mondo per fare una guida precisa e aggiornata su quelli che sono i Paesi poco conosciuti, sottovalutati e che offrono qualcosa di nuovo.

Per quest’anno ad esempio c’erano le Isole Cook, la Norvegia, le Mauritius, noto arcipelago di isole nell’Oceano Indiano, il Belize, la Slovenia e Anguilla, isola che si trova nel Mare dei Caraibi.

Le migliori destinazioni secondo una casa editrice australiana

Ovviamente le mete da visitare per il prossimo anno sono diverse rispetto a quelle dell’anno corrente. Quest’anno le troviamo chiuse all’interno di precise categorie. Le categorie sono sapori, itinerari, relax, connessioni e scoperte.

Sapori

Nella categoria sapori si passa dallo street food all’alta cucina. E così abbiamo l’Umbria con le sue eccellenze, i suoi borgi indimenticabili e l’ottimo cibo. Lima con lo chef Ricardo Martins, poi abbiamo Fukuoka, in Giappone, Kuala Lumpur in Malesia, il Sudafrica e Montevideo in Uruguay.

Itinerari

Nella categoria itinerari troviamo invece delle esperienze appassionanti. E così abbiamo il Western Australia, da Istambul a Sofia in treno, la Nova Scotia in Canada, Bhutan, Zambia e Parque Nacional Naturales Colombia.

Mete relax

Nella sezione relax che è quella più ambita durante le vacanze estive perché si ha bisogno di staccare la testa troviamo la Giordania, l’animata Giamaica, la Penisola Calcidica in Grecia, Dominica, Raja Ampat in Indonesia e Malta, un posto veramente fantastico dove andare in vacanza sotto tanti aspetti.

Connessioni

Le destinazioni della sezione connessioni hanno come obiettivo quello di far instaurare un legame con il luogo e con le persone che lo vivono. E le mete scelte sono Accra, in Ghana, la Sydney, l’Alaska, l’Albania, la Guyana e Boise negli Stati Uniti.

Mete per scoperte

Infine abbiamo la categoria scoperte e come città abbiamo Marsiglia, il New Mexico, Manchester, Dresda, El Salvador e la Scozia Meridionale. Ecco le migliori destinazioni secondo una casa editrice australiana per il 2023 tutte da vivere.