Molte difficoltà per il Cancro e altri 2 segni zodiacali e settimana da sogno per il Leone

Per molti il lunedì è un giorno difficile. Segna l’inizio di una nuova settimana e quindi la ripresa delle attività lavorative e scolastiche.

Per alcuni segni zodiacali comincerà anche un periodo sfortunato che durerà fino a domenica prossima.

Si prospettano in particolare molte difficoltà per il Cancro, che vivrà sette giorni davvero intensi. Fortunatamente potrà però metterseli alle spalle molto presto.

Per lui sarà molto importante non piangere sul latte versato. Dovrà piuttosto pensare ai progetti futuri a cui sta lavorando. In questo modo riuscirà a superare il momento difficile senza avere alcun tipo di ripercussione. Mai lasciarsi abbattere.

Fortunatamente, secondo l’oroscopo questo segno potrebbe avere presto belle novità nella sua vita sentimentale.

Molte difficoltà per il Cancro e non solo tra il 21 e il 27 novembre 2022

Come avevamo accennato, il Cancro non sarà l’unico segno zodiacale a vivere una settimana da dimenticare.

Anche i Toro attraverseranno diverse difficoltà. Per loro sarà essenziale non agire di impulso. La frustrazione dovuta alla loro sfortunata situazione potrebbe infatti spingerli a prendere delle decisioni di cui potrebbero pentirsi molto presto.

Prima di fare azzardi, meglio aspettare che la rabbia passi. Questa brutta settimana potrebbe però chiudersi con un risvolto positivo in amore durante il weekend.

Pessimo periodo anche per i Pesci, in balia degli influssi negativi provenienti da Mercurio, Marte e Venere.

Per questo segno zodiacale potrebbe essere necessario staccare un po’ la spina dalle responsabilità e prendersi un meritato periodo di riposo.

Qualora ciò non sia possibile, anche lui dovrà avere una grande pazienza e non lasciarsi trasportare dall’impulso. Molto importante anche non sottovalutare la stanchezza, che potrebbe spingerlo a compiere tragici errori di valutazione.

Settimana felice per il Leone, purché eviti di essere arrogante

Questo segno zodiacale vivrà un momento particolarmente fortunato e in cui si sentirà ricco di energie vitali.

Tutto andrà per il meglio in ambito amoroso e lavorativo. Questo momento particolarmente positivo potrebbe però ribaltarsi ben presto se il Leone peccherà di eccessiva sicurezza.

È nella natura di questo segno essere orgoglioso e privo di dubbi. Queste due caratteristiche sono sicuramente positive e lo rendono un grande leader.

Possono però diventare un difetto quando lo portano ad essere arrogante e quindi a sottovalutare i rischi che corre.

Novità positive anche per 2 altri segni e cioè Vergine e Scorpione

La Vergine potrà vantare un ottimo momento dal punto di vista lavorativo. Gli si potrebbero infatti profilare grandissime opportunità che farebbe meglio a cogliere.

Dopo un periodo ricco di lavoro, lo Scorpione potrà godersi un meritatissimo periodo di riposo.

Le stelle consigliano di sfruttarlo per trascorrere del tempo assieme al proprio compagno o coniuge, spesso trascurato a causa dei numerosi impegni.