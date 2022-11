I gustosi tipi di pane che sarebbero adatti a chi ha la glicemia e colesterolo alto o diabete

Non sempre sappiamo regolarci a tavola, soprattutto se sul piatto ci sono pietanze appetitose a cui non sappiamo resistere. Presi dalla golosità, non riusciamo a fermare la forchetta e finiamo per mangiare senza limitazioni. Questo può accadere durante i periodi particolari dell’anno, come le feste natalizie e di Pasqua, compleanni ed eventi speciali. Certo, potrebbe diventare un problema se non controlliamo la nostra alimentazione quotidiana, specie se i nostri valori del sangue non sono nella norma. Infatti, se abbiamo appena ritirato gli esami del sangue e ci sono livelli alti di colesterolo o glicemia, dovremmo cominciare a rivedere i nostri pasti. È noto che la dieta mediterranea sia molto apprezzata e consigliata in molti casi, ma sempre con le dovute precauzioni. Potremmo anche seguire un tipo di alimentazione variegata, come propone il Ministero della Salute.

Ecco i gustosi tipi di pane che potremmo mangiare quando i valori sono alti

All’interno del famoso stile alimentare, usato nella zona del Mediterraneo, occupa un posto di rilievo il pane. Il protagonista è il grano, da cui si ricava la farina. Esistono diversi tipi di farina che rendono speciale e contraddistinguono un pane dall’altro. Ma abusare di questo nutrimento secolare potrebbe non essere una buona idea per chi soffre di colesterolo e glicemia alta o di diabete. A causa dell’alto indice glicemico, sia il grano duro che tenero potrebbero non essere alimenti ideali per mantenere livelli di colesterolo e glicemia nella norma.

Esistono delle valide alternative nutrienti, potremmo scegliere tra questi gustosi tipi di pane che troviamo in commercio. Ricco di proteine e minerali è il pane d’avena, un cereale che contrasterebbe gli alti livelli di colesterolo e glicemia, grazie ai betaglucani. Contiene fibre e nutrienti quello a base di segale, o pane germogliato: consigliato anche per chi soffre di diabete, promuoverebbe inoltre la salute cardiovascolare. Dal sapore delicato è il pane al miglio, e le sue varianti rosso, giallo o di Kodo, tipico dell’India. Fibre, potassio, fosforo e magnesio renderebbero questo cereale ideale per controllare la concentrazione di zuccheri nel sangue, favorendo un corretto metabolismo. Il sapore di questi strepitosi e particolari alimenti è unico ed eccezionale e può sostituire il pane di grano duro, o tenero, senza rinunciare al gusto.

L’attività fisica

Non solo è fondamentale seguire un’alimentazione salutare; per contrastare diabete, colesterolo e glicemia alta non bisogna sottovalutare i benefici dell’attività fisica. Questo non significa esclusivamente dedicarsi a discipline sportive complicate ed estenuanti, ma anche attività più fattibili, in termini di sforzo e fatica. Sembrerebbe che una camminata potrebbe aiutare a ridurre i livelli di colesterolo, oltre che mantenere il proprio peso forma. Meglio farlo a passo sostenuto e per diversi chilometri nell’arco della giornata, circa 7. In alternativa potremmo svolgere attività aerobiche usando le scale di casa, la bicicletta o la cyclette, inserendo dei semplici esercizi in casa. Scaldiamo prima i muscoli e, se non abbiamo problemi muscolari o articolari, facciamo i classici squat e flessioni. Utile anche per la schiena sarebbe il “bird dog”, che si svolge a carponi alzando contemporaneamente braccio e gamba.