Sin da piccoli ci hanno educati ad introdurre più frutta e verdura nella nostra alimentazione. I nostri nonni o genitori, per convincerci, esclamavano il detto comune del “Una mela al giorno toglie il medico di torno”. Ma questa è una verità? In effetti sembrerebbero esistere numerose proprietà nutritive dietro questo alimento. Per quanto riguarda le mele, la Val di Non in provincia di Trento è l’unica DOP italiana. Esistono 3 categorie di mele:

golden delicious, dal colore giallo-verde, croccante e succosa;

ranetta Canada, colore verdastro e appiattita;

red delicious, dal colore rosso, pastosa e dolciastra.

C’è chi preferisce la mela rossa per il suo gusto più dolce, chi la verde perché si presenta più amara al gusto. In qualsiasi forma e colore sia, la mela fa bene.

Assumere questo frutto una volta al giorno potrebbe migliorare i livelli di colesterolo e avere grandi benefici per la salute dell’intestino

Le mele contengono numerose fibre. Le fibre sono utili per far funzionare bene l’intestino. Ottime per combattere l’intestino pigro e in casi di diarrea. Garantiscono anche un certo senso di sazietà. È confermato che il contenuto delle fibre all’interno della mela abbia un effetto benefico. Difatti, ricerche dimostrano come le persone che consumano una mela al giorno avrebbero una diminuzione del colesterolo cattivo (LDL), mantenendo nella norma il colesterolo buono (HDL). Sono anche ricche di quercetina, un importante polifenolo che sarebbe utile per combattere il tumore ai polmoni e i problemi legati al fumo.

Tra le tante caratteristiche e benefici che presenta questo alimento, la mela avrebbe proprietà antitumorali. Uno studio dimostra che le mele contengono al loro interno una grande quantità di polifenoli. Questi ultimi sono molto importanti perché vanno a contrastare l’invecchiamento delle cellule fungendo da antiossidanti.

Perché la buccia fa bene

Sono state fatte delle analisi per far notare come mettendo in coltura una certa quantità di mele con la buccia, lo sviluppo delle cellule tumorali si sarebbe ridotto del 40-60%, e del 30-40% mettendo solo la polpa. Questa differenza deriva dal fatto che mangiando i frutti con la buccia si potrebbero avere tanti benefici per la nostra salute. Spesso si decide di toglierla per la paura che possano esserci pesticidi o si pensa che faccia male. La realtà è un’altra: la buccia contiene i 2/3 delle fibre contenute nel frutto.

Sono ricche di vitamine quali la A, C, K, ricche di potassio e calcio, e andrebbero a ridurre anche i rischi legati al morbo di Alzheimer. In vista di tutte queste proprietà, possiamo dire che assumere questo frutto una volta al giorno potrebbe apportare parecchi benefici alla salute, ecco perché viene così tanto consigliato dai medici. Inoltre, in estate è un frutto molto fresco e consumato tanto all’interno delle macedonie.

Lettura consigliata

Una guida pratica più i segreti per non fare errori al supermercato e non spendere soldi con alimenti che potrebbero non servire