Come addobbare per Natale scale e finestre con decorazioni particolari fai da te uniche e originali

Con bellissimi addobbi artigianali e fai da te basta poco per decorare le ringhiere delle scale e le finestre per le feste natalizie. Vediamo qualche idea per abbellire casa in modo straordinario e creare un’atmosfera magica e sensazionale.

Natale si avvicina e sicuramente molti di noi avranno già provveduto ad addobbare tutti gli ambienti di casa, compresi l’albero e il presepe. Ma per rendere ancora più particolare l’atmosfera, non bisogna tralasciare certi dettagli che potranno fare la differenza e lasciare di sgomento invitati e familiari. Ad esempio, se abbiamo un giardino esterno, sarebbe bello aggiungere qualche semplice addobbo, ghirlande e lanterne.

Mentre all’interno, non scordiamo di abbellire vetri e cornici delle finestre e le ringhiere delle scale con pochi ed economici elementi. Infatti, non dovremo sborsare cifre astronomiche per acquistare decorazioni costose, ma semplicemente usare un po’ di creatività e dedicare del tempo al fai da te.

Come addobbare per Natale scale e finestre di casa con pochi elementi

Non serve spendere un patrimonio perché con qualche lavoretto creativo e divertente potremo creare degli addobbi straordinari. Aggiungiamo un tocco di magia con del semplice cartoncino per realizzare delle stelle scintillanti. Disegniamo direttamente sul cartone delle stelle di varie dimensioni, magari aiutandoci con delle sagome, e ritagliamole. Con dell’acrilico dipingiamole di bianco o rosso e con la colla vinilica incolliamo dei glitter argento e oro. Facciamo un piccolo foro in cima e inseriamo spago colorato per appenderle sul corrimano o sopra le finestre.

Ancora, realizziamo degli angioletti in cartapesta, usando dei fogli di giornale per fare testa, ali e il resto del corpo e fissandoli con la colla vinilica. Una volta asciutti, basterà colorarli con la vernice colorata e inserire un filo per agganciarli sulla ringhiera e nella maniglia della finestra. Saranno semplici da appendere anche delle pigne colorate con bomboletta spray metallizzata. Sui vetri avvaliamoci degli stencil online da stampare, per creare disegni straordinari con vernice apposita. Diamo un tocco di luce direttamente sui gradini delle scale e nei davanzali delle finestre con dei barattoli riciclati dove mettere all’interno le luci natalizie. Infine, non può mancare della finta neve di cotone, arricchita con rametti e fiocchi, da posizionare su ringhiere e cornici degli infissi.

Biscotti gustosi ed allegri da appendere all’albero

Ecco, dunque, come addobbare per Natale scale e finestre in modo creativo, ma cosa aggiungere di diverso all’albero? Una semplice ed originale idea potrebbe essere realizzare dei dolcetti, nello specifico dei golosi biscotti da decorare e appendere. Per 20 biscotti mescoliamo i seguenti ingredienti:

80 g di burr o ;

; 55 g di farina 00 e 50 g di fecola ;

e 50 g di ; 50 g di zucchero ;

; un tuorlo e vanillina.

Facciamo riposare l’impasto, avvolto nella pellicola, in frigorifero per un’ora e poi stendiamolo con il mattarello. Con degli stampini a tema diamo la forma ai biscotti, facendo anche un foro per appenderli. Lasciamo cuocere in forno per 10 minuti a 180 gradi. Appena cotti, lasciamoli freddare e decoriamo con glassa bianca o colorata, preparata con zucchero a velo, limone, albumi e coloranti alimentari.