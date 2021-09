La domenica generalmente abbiamo più tempo per dedicarci alla cucina e alla preparazione di un bel dolce. Magari qualcosa di semplice che vada dritto al cuore e che non richieda troppo lavoro. Oggi vedremo una ricetta che possiamo realizzare anche per tutto il resto della settimana. Infatti questa è la torta 5 minuti velocissima e golosa per una domenica di dolcezza. Sarà esattamente questo il tempo che ci metteremo per prepararla, senza ovviamente contare il tempo di cottura. Nel frattempo però possiamo dedicarci a tutt’altro o magari semplicemente rilassarci godendoci il profumo di torta che si diffonde per la casa. Non avremo bisogno di particolari utensili e ciò vuol dire che non avremo un granché da pulire una volta finito. Anche gli ingredienti sono semplici e li troveremo facilmente nella nostra dispensa.

Ingredienti

200 ml di latte;

125 ml di olio di semi;

3 uova;

200 gr di farina 00;

1 bustina di lievito per dolci;

100 gr di fecola di patate;

180 gr di zucchero;

1 bacca di vaniglia.

La torta 5 minuti velocissima e golosa per una domenica di dolcezza

Dalla lista di ingredienti ci rendiamo conto che questa è una torta dal gusto semplice. Per questo motivo, infatti, è adatta a tutti e possiamo servirla in qualsiasi momento della giornata. Magari potremmo godercela anche di lunedì a colazione, quando certo non avremmo il tempo di prepararla.

Per prima cosa mischiamo tutti gli ingredienti liquidi che troviamo in cima alla lista. Quindi in una ciotola ampia mettiamo le uova e sbattiamo le energicamente. Aggiungiamo il latte e infine l’olio di semi. Continuiamo a mescolare con la frusta in modo da far incorporare per bene un ingrediente.

Passiamo ora agli ingredienti secchi. Quindi nella stessa terrina aggiungiamo farina, lievito, fecola e zucchero. Possiamo decidere di setacciarli prima di aggiungerli, in modo da evitare la formazione di grumi. Lo stesso effetto però possiamo ottenerlo aggiungendo gli ingredienti un poco alla volta e continuando sempre a mescolare con la frusta. Aggiungiamo infine i semini della bacca di vaniglia e mescoliamo un’ultima volta. In questo modo avremmo ottenuto un composto liscio e denso pronto da infornare.

Versiamo tutto in una teglia imburrata e infarinata. Altrimenti possiamo foderarla con della carta da forno così da accelerare i tempi di pulizia. Lo stampo deve essere di 24 cm di diametro. Inforniamo in forno preriscaldato a 180 gradi e lasciamo cuocere la torta per 45 minuti. In ogni caso controlliamo sempre la cottura con uno stecchino. Ed ecco qua, una torta semplice e veloce che va dritta al cuore. Chissà, potremmo anche arricchirla con questa deliziosa marmellata invernale.

