Chi è appassionato di gastronomia può trovare pane per i propri denti in Italia. Il nostro Paese regala infatti una pazzesca varietà di piatti tipici, ce ne sono davvero per tutti i gusti. Chi ama i dolci, ad esempio, può andare a Nord e provare le delizie di Sondrio, oppure a Sud per gustare un delizioso babà napoletano. Lo stesso discorso si applica a primi, secondi, insomma a ogni tipo di piatto.

Ci sono così tante delizie nel nostro Paese che è difficile orientarsi, ci vorrebbe tantissimo tempo per assaggiarle tutte. Oggi consigliamo un piatto ingiustamente poco conosciuto, ma che può regalare tante gioie. Infatti, non tutti conoscono questo fenomenale salume italiano dal sapore davvero impareggiabile, andiamo a scoprirlo.

La bontà abruzzese

Oggi conosciamo la ventricina, un salume tipicamente abruzzese che ha caratteristiche uniche. Questo salame è prodotto a partire dai tagli più nobili della carne di maiale, quindi risulta essere anche piuttosto costosa.

Come la maggior parte dei cibi regionali, anche la ventricina ha diverse varianti a seconda della zona in cui viene servita. In particolare, ci sono quella vastese e quella teramana. La vastese ha un contenuto di grasso minore rispetto a quella di Teramo e di solito al massimo un terzo della sua ventricina è grassa.

Per impiattare la ventricina, di solito non si fa a fettine come gli altri salumi. Più frequentemente, infatti, si taglia a pezzetti direttamente al coltello. Una volta assaggiata, si viene conquistati dal suo gusto inconfondibile. Il salume è aromatizzato al peperone dolce, pepe, e peperoncino. Questo gli fornisce un po’ di piccantezza. Qualcuno potrebbe associarla alla ‘nduja calabrese, ma la ventricina ha un carattere unico e ben definito.

La ventricina è molto apprezzata dagli esperti, infatti è riuscita a vincere diversi campionati italiani dedicati ai salumi. Inoltre, è possibile che otterrà il riconoscimento DOP in futuro, evento che potrebbe aiutare a renderla più popolare e conosciuta in tutto il Paese.

Può essere mangiata con il pane, oppure è anche adatta per fare un ottimo ragù. Inoltre, si può anche utilizzare per cucinare un’altra grande specialità abruzzese, ovvero gli arrosticini. Questi ultimi, normalmente, sono fatti con carne di pecora, ma una variazione con ventricina è una simpatica modifica alla ricetta tradizionale che consigliamo di provare.

Per procurarsi questo salume, consigliamo di andare nei negozi più forniti che conosciamo e, se non lo troviamo, possiamo rivolgerci a Internet. Qui troveremo una buona scelta di ventricina da acquistare.