Ci sono dei libri che non hanno semplicemente avuto successo di pubblico e critica, ma hanno proprio portato cambiamenti enormi al Mondo. Ad esempio, pensiamo al “Signore degli Anelli”, che ha rivoluzionato il modo di raccontare il genere fantasy. Ora, qualunque opera fantasy venga scritta sarà ispirata molto probabilmente in parte al capolavoro di Tolkien. A proposito, chi ama il “Signore degli Anelli” dovrebbe anche leggere una grande opera collegata, ovvero “Il Silmarillion“.

Ci sono poi dei libri che hanno avuto un impatto enorme sulla società e che hanno modificato determinati aspetti della vita di tutti. Oggi ne vedremo uno incredibile, che forse non tutti riusciranno a leggere, ma che è fondamentale capire. Infatti, questo è il libro che tutti dovrebbero conoscere e che ha cambiato il Mondo, andiamo a scoprirlo.

L’opera del ‘700

Consigliamo a tutti di avvicinarsi alla “Ricchezza delle nazioni” di Adam Smith. Si tratta di un’opera enorme, composta di più libri e che non è necessario leggere interamente. Si possono trovare dei riassunti in un libro solo che, però, danno tutte le informazioni cruciali per comprendere i temi principali.

“La Ricchezza delle nazioni” è stata scritta nel ‘700, più precisamente è stata completata nel 1776. In questo libro, Adam Smith pone le basi per alcune idee economiche che ancora oggi hanno una grande importanza. Infatti, è stato uno dei primi che ha illustrato quelli che, secondo l’autore, sono i vantaggi della libertà economica. Quindi, si schiera contro un’eccessiva presenza statale nell’economia e indica che il mercato, se lasciato libero, riesce a ottenere effetti positivi per tutti. Si compone di varie parti, ciascuna che si occupa di aspetti diversi. Si parla di storia dell’economia, di teorie economiche, di aziende e dello Stato.

Questo è il libro che tutti dovrebbero conoscere e che ha cambiato il Mondo

Che ci si trovi d’accordo oppure no con Adam Smith, il suo libro rappresenta un caposaldo dell’economia mondiale. Conoscere “La Ricchezza delle nazioni” permette quindi di capire molto di come funziona il Mondo al giorno d’oggi. Capiremo, infatti, molto di più riguardo ad aziende, denaro e rapporti economici.

Leggendolo (anche in riassunto), possiamo inoltre capire cosa delle sue idee è ancora corretto oggi e che cosa, invece, è ormai superato. Si tratta, insomma, di un modo per partire dalle basi e comprendere qualcosa di nuovo nel mondo dell’economia.