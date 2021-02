Esiste un ingrediente molto comune nelle nostre ricette, in particolare nei dolci. Ebbene sì, stiamo proprio parlando della vaniglia. Che la si acquisti sotto forma di baccelli, pasta o polvere il costo è sempre piuttosto alto per una quantità così piccola. Questo frutto di origine messicana ha infatti conquistato i mercati e le nostre tavole. Ormai non possiamo farne proprio a meno. Ma esiste un metodo per risparmiare sul suo costo. Vediamo allora insieme come produrre un ingrediente tanto comune quanto costoso a casa propria spendendo poco.

Una pianta delicata

Cominciamo col dire che la vaniglia cresce da una pianta di orchidea. Questo ci fa già capire che si tratta di una specie piuttosto delicata. C’è infatti bisogno di cure specifiche, in particolare per il mantenimento della temperatura. Per questo motivo consigliamo l’utilizzo di una piccola serra, dal momento che la temperatura adatta alla crescita della vaniglia è di minimo 18°.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Trovare la pianta

Chiaramente è molto più conveniente partire da un taglio di vaniglia e non dal seme. I tagli di vaniglia si possono acquistare dal nostro fioraio di fiducia. Se non sono forniti, si possono anche acquistare su internet. Basta assicurarsi che la lunghezza del taglio sia di almeno 30 cm.

Facciamo crescere l’orchidea

A questo punto immergiamo completamente i tagli in un vassoio pieno d’acqua per almeno 10 minuti. Passato questo tempo, rimuoviamo la maggior parte della pianta dall’acqua. Dobbiamo lasciare solo la parte inferiore del taglio a contatto con l’acqua per circa 5 giorni.

È il momento di piantare. Ricordiamoci che l’orchidea avrà bisogno di ombra e sole in ugual misura. Sarà anche necessario offrirgli un bastoncino rigido piantato nel terreno come supporto. Inseriamo il taglio di orchidea nella terra possibilmente fertilizzata con del pacciame. Assicuriamoci di coprire i primi due nodi con 2 cm di terra. Nel primo periodo la terra dovrà rimanere piuttosto asciutta ma mai completamente secca. dal terzo mese possiamo cominciare ad annaffiarla regolarmente, ma senza esagerare.

Il frutto

Potrebbero volerci alcuni anni prima che la vaniglia dia il suo frutto. Un compito molto importante del volenteroso giardiniere è quello dell’impollinazione. Quando l’orchidea fiorisce sarà infatti necessario impollinare il fiore a mano utilizzando dei guanti. Quando i gambi del fiore appassito cominceranno a rivolgersi verso il basso, vuol dire che stanno per nascere i baccelli. Questi vanno raccolti quando sono verdi e cominciano a presentare una sfumatura giallastra nella parte bassa. Essiccare prima dell’utilizzo.

Ecco quindi spiegato come produrre un ingrediente tanto comune quanto costoso a casa propria spendendo poco.