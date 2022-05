Il Decreto Aiuti approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 5 maggio arriva a portare una boccata d’ossigeno a famiglie e imprese. A darne notizia è il comunicato stampa del 5 maggio n.76 sul sito del Governo. Il Consiglio dei Ministri pertanto ha approvato le misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, di produttività delle imprese e degli investimenti. Nonché in materia di crisi ucraina e di politiche sociali. Proprio quest’ultimo ambito interesserà milioni di italiani che potranno trovare un piccolo beneficio negli aiuti previsti.

Com’è stato anticipato nel precedente comunicato per l’estate arriverà un assegno di 200 euro anche a pensionati e lavoratori con reddito fino a 35.000 euro. Ma non solo, perché il Governo ha pensato anche ai consumi gravanti su tantissime famiglie che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. In particolare già con il Decreto n.21/2022 per contrastare l’aumenti dei prezzi determinato dalla crisi ucraina ha previsto importanti misure riguardanti il settore energia elettrica. In particolare ha ampliato il valore ISEE per l’accesso ai Bonus sociali elettricità e gas, portandolo da euro 8.265 ad euro 12.000. Tuttavia, l’ampliamento è valevole per il periodo che va dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022. Cosa cambierà con il Decreto Aiuti? Ecco di seguito le novità.

Con il nuovo Bonus dopo il 30 giugno arriva il rimborso delle bollette pagate per 3 mesi a questi contribuenti

Con il Decreto Aiuti viene confermato il Bonus Sociale sulle bollette per i nuclei familiari con il valore ISEE pari a 12.000 euro. Ma la novità è che questa misura si applicherà retroattivamente per le DSU presentate dal primo gennaio 2022. Il Bonus si applicherà anche per coloro che hanno presentato l’ISEE dopo il pagamento delle fatture. In questo caso, lo sconto su luce e gas si applicherà a conguaglio.

Pertanto, il Decreto Aiuti dovrebbe modificare l’art.6 del D.L. n.21/22. Ovvero, laddove prevede l’applicabilità del Bonus per le famiglie con un ISEE di 12.000 euro per il periodo dal 1°aprile 2022 al 31 dicembre 2022. Ciò in quanto il Decreto Aiuti prevede l’applicabilità del Bonus Sociale in maniera retroattiva, quindi anche per i mesi di gennaio-febbraio e marzo. Quindi, l’eventuale pagamento di somme eccedenti a quelle dovute in base al Bonus, intervenuto prima dell’ottenimento dell’attestazione, sarà oggetto di compensazione. Questa si effettuerà sulle bollette successive e qualora non sia possibile mediante rimborso. Mentre per quanto riguarda le fatture ancora non pagate queste dovrebbero essere ricalcolate. La misura sarà attuata dall’ARERA entro il 30 giugno 2022. Pertanto con il nuovo Bonus dopo tale data per tante famiglie arriveranno rimborsi, conguagli o ricalcoli al ribasso.

Approfondimento

L’Agenzia delle Entrate avvisa che arrivano 10.000 euro solo per questi contribuenti che inviano la domanda entro il 20 giugno