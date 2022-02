Come riuscire ad abbinare abiti sfarzosi, gonne geometriche, pizzi, trasparenze e outfit originali con trucchi e pettinature che faranno moda

Quello dell’Ariston a Sanremo è sempre un palcoscenico importante capace di dettare le tendenze e non solo quelle musicali. Anche per quest’ultima edizione, gli spettatori sono rimasti incantati di fronte ai look di artisti che hanno osato. Come riuscire ad abbinare abiti sfarzosi, gonne geometriche, pizzi, trasparenze e outfit originali e capelli che faranno moda?

Il Festival di Sanremo si è concluso e, oltre ai vincitori e alle classifiche, gli stili dei cantanti e di tutti coloro che sono stati in scena, hanno creato la tendenza del momento. Quale “trucco e parrucco”, dunque? Le scelte del trucco e delle capigliature hanno dato forma a quello che si chiama beauty look della prossima stagione. Perché anche se il sipario è calato, i look potrebbero sopravvivere. Del resto, gli spettatori attendono proprio queste kermesse per poter prendere spunto dai personaggi sempre ben curati e agghindati con stile da mani esperti.

Lo spettacolo delle novità di stili

Infatti di certo, hanno fatto colpo i bob corti e tutte quelle pettinature con l’effetto wet, creato dal gel o dalla cera, oppure l’olio per capelli. Una scelta radicale per molte cantanti che hanno preferito accorciare in questo modo i capelli, mentre chi ha preferito tenere i capelli lunghi ha osato con le naturali mermaid waves. Si tratta di quelle onde che vediamo spesso sulle teste delle giovani ragazze e che, in realtà, stanno davvero bene a tutte. Più o meno morbide, strette e forse meno naturali, ma pur sempre di grande effetto, i capelli con le onde da sirena saranno di moda anche nella prossima primavera-estate. Quindi, il look dell’Ariston detta le regole. Si dice che gli uomini preferiscano le bionde, ma ora occorre specificarne la tonalità. Sarà di moda il biondo ghiaccio, come quello presentato, ad esempio, da Emma.

E che dire del trucco? Per un trucco glamour, quest’anno sarà la volta dell’eyeliner grafico che arriva direttamente dagli anni ‘70. Stili diversi, dalla linea felina per disegnare occhi che ricordano quelli di un gatto, oppure i foxy eyes meglio se valorizzati da ciglia finte che intensificano lo sguardo. Non sarà semplice replicare gli effetti, ma anche a casa, ci potremmo provare, a patto di avere la mano molto ferma. La linea dovrebbe essere impeccabile, il tratto verso l’alto e attenzione a utilizzare una base con ombretti preferibilmente in polvere e dai toni naturali. Meglio non appesantire lo sguardo. Lo smokey eyes è sempre di moda. Quello che abbiamo visto a Sanremo, molto glitterato e illuminato anche da punti luce applicati sul viso, non è proprio un look da tutti i giorni, ma se avessimo una serata speciale, vale la pena prendere spunto e cercare di colpire anche con un trucco fashion