La tendenza dell’estate è questo comodo capo d’abbigliamento adatto anche a 60 anni con sandali e gioielli e che molte hanno già nell’armadio 

L’arrivo della primavera ha riportato in auge alcuni capi di abbigliamento che spesso abbiamo già nel nostro guardaroba. Non è una novità il fatto che la moda tenda ad essere ciclica: alcuni capi spariscono anni per poi tornare prepotentemente protagonisti. Tra questi troviamo i jeans a vita bassa che, con stupore di molte, sono tornati alla ribalta insieme alla moda anni 2000. Tra i jeans più visti addosso a celebrità e influencer ci sono anche quelli con un grande risvolto sul fondo. Sicuramente non uno dei modelli più semplici da indossare, specialmente se si hanno le gambe corte.

Tra i grandi ritorni per questa estate troviamo anche la salopette in jeans. Infatti la tendenza dell’estate è questo comodo capo molto pratico e versatile che, pur nascendo per il lavoro, si è adattato alla contemporaneità. In poco tempo è diventato una vera e propria icona. Sta bene a tutte le donne, comprese quelle che hanno superato gli anta.

La salopette è un capo che potrebbe, a prima vista, apparire poco femminile ma basterà abbinarlo con maestria per ricredersi. Esistono diverse tipologie di salopette, da quelle a zampa a quelle skinny passando per quelle più larghe, con gamba lunga o corta. Tra gli abbinamenti più amati troviamo quello con una classica maglietta o maglia a maniche lunghe nera.

Un modo per portare la salopette di jeans in maniera casual, magari abbinata ad un paio di sneakers tipo Vans o Converse. Ma questo capo potrà anche essere indossato con una camicia bianca e un paio di tacchi o di mocassini. Durante il periodo estivo saranno perfette anche con i sandali e con le zeppe. Come capospalla si potrà utilizzare un cardigan leggero durante il giorno o una giacca in pelle per la sera. Il blazer, poi, sarà ottimo su una salopette scura anche per l’ufficio. Anche gli accessori saranno molto utili per rendere il più elegante possibile la nostra salopette. Orecchini, collane importanti o borse di tendenza saranno scelte perfette per valorizzare questo capo d’abbigliamento.

Dove comprare

Diversi negozi propongono salopette in jeans sia corte che lunghe. Tra questi troviamo Pull&Bear con capi lunghi a 35,99 euro e 45,99 euro. Sempre tra le salopette lunghe, possiamo trovare quelle del sito di Asos a 48,99 euro. Per quanto riguarda le salopette corte, invece, da Bershka si trovano a 25,99 euro mentre della Levi’s su Zalando a 64,99 euro. Tuttavia, oltre alle classiche salopette blue jeans possiamo anche optare per quelle in bianco o in nero. Nera con gamba lunga a 28,99 euro su Asos mentre bianca con gamba corta a 25,99 euro da Bershka.

