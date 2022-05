Il periodo estivo è perfetto per sbizzarrirsi con gioielli e collane diverse dal solito. Come per l’abbigliamento, le calzature e le borse, anche nel caso degli accessori le mode cambiano frequentemente. Ciò che era di tendenza l’anno scorso probabilmente non lo è più in questo 2022. Il consiglio è sempre quello di seguire l’istinto e indossare ciò che piace lasciando da parte la moda e le tendenze. Tuttavia, per questa estate saranno tre i gioielli più desiderati tra quelli visti in passerella e per strada. Tra questi troviamo il grande ritorno del choker, di anelli e collane in plastica dura e dei maxi bangle. Polsi, dita e collo diventeranno i nostri alleati di stile per trasformare anche il look più semplice, ad esempio camicia e jeans, in qualcosa di sofisticato. Abbinare un bracciale importante ad una camicia classica riuscirà a renderla attuale e moderna.

Sono questi i 3 gioielli dell’estate da indossare a 30 come a 60 anni per far risaltare anche una semplice camicia con jeans

I primi gioielli che si andranno a vedere sono anelli e collane in plastica dura come il plexiglass. Anelli super colorati che daranno un tocco di allegria a qualsiasi look. Oltre agli anelli, anche orecchini e collane dalle forme inusuali potranno essere indossati durante il giorno o per una serata tra amici. Chi ha uno stile più classico potrà indossare orecchini a cerchio, tuttavia meno noiosi dei soliti. Infatti sono stati rivisitati in diversi modi sia per quanto riguarda la lavorazione che per il colore. Le collane proposte hanno dettagli giocosi come farfalle, dadi e perline in plastica dura. Bershka propone collane di questo tipo a circa 8 euro, mentre sono molto interessanti gli orecchini a forma di aragosta di Zara a 15,95 euro.

Choker

Il grande ritorno per questa primavera/estate è il choker, che in molte ricorderanno essersi già diffuso circa cinque anni fa. Il ritorno degli anni ’90 e 2000 ha riportato in auge anche questo accessorio tanto amato. Molto rock, riesce a svecchiare anche l’abbinamento più classico e banale, specialmente se scelto a catena o nero. Le più sofisticate potranno optare per choker eleganti e con pietre preziose. Sono stati proposti da gioiellerie importanti con prezzi da capogiro, ma anche dal fast fashion. Zara lo propone argentato o dorato aperto sul davanti a circa 50 euro. In alternativa, ce ne sono anche da Bershka, sia a catena che elaborati, sui 10 euro.

Bracciali rigidi

Gli ultimi accessori che proponiamo perché coloreranno il periodo estivo sono i bracciali importanti e rigidi, i bangle. Mai passati veramente di moda, tornano però in auge proprio per questa stagione. Bracciali non solamente da portare al polso, ma anche sul braccio. Su Asos sono disponibili bangle in diversi colori a circa 15 euro. Bottega Veneta sul sito di Yoox propone, scontato, un bangle rosso a 294 euro. Quindi, sono questi i 3 gioielli dell’estate da indossare a qualsiasi età.

