Le borse di paglia hanno fatto il loro tempo. L’accessorio per la spiaggia dell’estate 2022 è una borsa facile da creare col fai da te. Il bello è che per realizzarla possiamo addirittura sfruttare degli scarti!

Anche al mare impazza la mania del fai da te

Tra le tendenze che si sono imposte nell’estate 2022 c’è sicuramente il fai da te. Tra borse macramè e bluse ricamate, i negozi sono invasi dai capi dall’aspetto artigianale. Ma è soprattutto una la tecnica che si è imposta: quella del crochet, ovvero dell’uncinetto. Questa antica arte permette di realizzare vestiti freschi e leggeri, dall’aspetto romantico e bohémien se declinati in colori neutri, ma anche hippie e irriverenti in versione multicolor. Per la sera le trasparenze dei capi all’uncinetto si fanno invece seducenti.

Ma quali sarebbero i must have di questa stagione? Tra i capi per l’estate che non possono mancare ci sono i top e le bralette realizzati all’uncinetto, ma anche gli abitini e addirittura i costumi. Fra gli accessori non dimentichiamo i cappellini alla pescatora in versione crochet e un’immancabile borsa per la spiaggia.

La tendenza della moda mare estate 2022 è questa colorata borsa fai da te

Sono tanti i modelli di borse e borsette che possiamo acquistare o realizzare all’uncinetto. Ma c’è un tipo di borsa in particolare che si è imposto quest’estate: quella realizzata coi granny square. Il nome significa letteralmente “quadrati della nonna”: già da questa espressione possiamo capire che si tratta di creazioni dall’aria un po’ retrò. In Italia li conosciamo anche come quadrati old America. Ma cosa sono?

I granny square sono semplicemente dei quadratini realizzati all’uncinetto, partendo dall’interno e procedendo verso l’esterno. Li si può realizzare con mille motivi e colori diversi. Poi, li si unisce per creare diversi accessori: il più comune è la copertina, ma quest’estate vanno di moda anche top, gilet e gonne coi granny square. E, ovviamente, anche le borse per la spiaggia. Se ne trovano in commercio di bellissime, fatte a mano da artigiani o appassionati di uncinetto. Ma possiamo farle anche in casa!

Come fare a mano una borsa coi granny square

I granny square sono creazioni crochet adatte anche ai principianti. Per iniziare basta che ci procuriamo un uncinetto e cerchiamo un pattern o un tutorial semplice su internet. Man mano che prendiamo confidenza possiamo cimentarci con modelli man mano più complessi. Non dobbiamo nemmeno spendere troppo per il materiale. Il bello dei granny square, infatti, è che sono multicolore. Possiamo dunque sfruttare tutti gli avanzi di filo di cotone o lana che abbiamo in casa. Soprattutto i piccoli gomitoli che non sono più sufficienti per progetti più grandi. Insomma, la tendenza per la moda mare dell’estate 2022 è anche anti spreco!

Se invece dobbiamo comprare dei nuovi gomitoli, il consiglio è evitare le nuance neutre e preferire i colori brillanti di tendenza questa estate. Una volta che abbiamo realizzato abbastanza quadratini non ci resta che cucirli assieme per formare due grandi rettangoli. Poi assembliamo i due rettangoli e applichiamo i manici per ottenere una pratica borsa. In alternativa, possiamo anche dare nuova vita a una vecchia borsa di tela cucendo i granny square direttamente sul tessuto. Non ci resta che sfoggiare la nostra nuova borsa in spiaggia!

