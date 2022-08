Questa curiosa caratteristica sarebbe tipica delle persone più intelligenti

Spesso, le persone intelligenti sono quelle che attraggono di più gli altri, perché emanano un naturale carisma. Allo stesso tempo, questa loro caratteristica gli consente di cogliere meglio le opportunità che la vita gli presenta, spesso con un lavoro migliore e guadagni più alti. Tutto ciò non vuol dire necessariamente che le persone più intelligenti siano anche le più felici. Sicuramente però è interessante scoprire cosa le accomuna e se noi apparteniamo alla categoria. Per questo la ricerca scientifica si è impegnata negli anni per individuare le caratteristiche tipiche di una persona più intelligente della media. Alcune di queste curiose caratteristiche potrebbero davvero sorprenderci.

Questa sorprendente caratteristica sarebbe tipica delle persone più intelligenti

Dando uno sguardo alla ricerca degli ultimi anni su questo tema, troviamo uno studio interessante presentato al Festival della Scienza Medica di Bologna. A condurlo c’era il ricercatore Ian Deary, mentre i soggetti erano ben 80.000 bambini.

I bambini scelti tra i volontari avevano tutti 11 anni e ad ognuno di loro sono state poste le stesse domande. In questo modo, i ricercatori avevano l’obiettivo di calcolare il loro quoziente intellettivo. Ciò che è davvero sorprendente è che questa prima fase si è svolta nel 1947 e solo 68 anni dopo si è conclusa. Sono state cioè prese in esame le stesse persone, come sto tanto nello stato di salute. Ma cosa ha a che fare la salute con l’intelligenza?

I risultati della ricerca suggerirebbero un nesso fra quoziente intellettivo e lo stato di salute. In buona sostanza, secondo i ricercatori, le persone più intelligenti tenderebbero ad ammalarsi di meno e a vivere più a lungo. Ma, per quale motivo due aspetti così aleatori sarebbero legati fra loro?

Perché chi vive meglio e più a lungo tenderebbe ad essere più intelligente

Le tesi che spiegherebbero il fenomeno riscontrato dalla ricerca sono diverse e ancora da confermare. In generale comunque, l’intelligenza sarebbe spesso legata a fattori genetici e ambientali. Infatti, il contesto in cui spendiamo i primi anni della nostra vita avrebbe un’enorme influenza sulla nostra capacità di ragionare. Anche per questo, i bambini che hanno accesso a un’educazione di più alto livello avrebbero più possibilità di raggiungere il loro potenziale intellettivo e, allo stesso tempo, di avere la cura medica migliore. L’intelligenza però è un tratto che si presenta in tutti gli strati sociali ed economici.

Semplicemente, potrebbe essere che le persone più intelligenti prendano decisioni migliori sulla propria vita e quindi sulla propria salute.

In ogni caso, questa curiosa caratteristica sarebbe un sintomo di intelligenza, ma potrebbe esserlo anche una cattiva abitudine che tutti cercano di evitare.

Lettura consigliata

Attenzione perché stiamo invecchiando se scegliamo questo cioccolato e questo caffè