Natale è in arrivo e tra poco più di un mese scatterà questa festività. Quest’anno le feste degli italiani si presenteranno ancora una volta complicate. Pensavamo di avere messo alle spalle la pandemia e di potere festeggiare in tranquillità e invece non sarà così. Il Covid non sarà l’unico problema che manderà di traverso il panettone nelle case degli italiani. Si sta preparando una super stangata in arrivo per tutte le famiglie italiane che costerà fino a 1.087 euro.

In Italia la ripresa economica è fortissima, per quest’anno il PIL salirà di oltre il 6%. Questi ritmi di aumento del Prodotto Interno Lordo mancavano da oltre 30 anni nella nostra economia. Una forte crescita dell’economia non può che essere positiva ma porta con sé anche il lato negativo, quello dell’inflazione. Da qualche mese prezzi dei beni dell’energia e del consumo sono schizzati in alto. Ad ottobre l’ISTAT ha misurato un rialzo dei prezzi del 3,2% su base annua. L’inflazione non raggiungeva questi livelli da quasi 10 anni. Il problema è che il rialzo dell’inflazione non si fermerà quest’anno ma proseguirà anche il prossimo anno. L’aumento del costo della vita influirà pesantemente sui portafogli delle famiglie, anche di oltre 1.000 euro.

Tutti si sono accorti che il costo del carburante ha subito un deciso rialzo tra settembre e ottobre. Anche le bollette di luce e gas sono schizzate in alto. Il Governo ha calcolato che il costo mensile per l’energia salirà tra il 30% e il 40%. Per fortuna ci sono delle soluzioni che possono permettere di risparmiare sul consumo dell’energia domestica. Ecco come evitare la stangata delle bollette e risparmiare oltre 200 euro l’anno su luce e gas.

Ma se possiamo intervenire sul risparmio dell’energia domestica difficilmente si può intervenire sull’aumento di beni di consumo, come gli alimentari. Secondo l’Unione Nazionale dei Consumatori la corsa dei prezzi nel 2022 costerà moltissimo ad ogni famiglia italiana se l’inflazione proseguirà con questo ritmo. Per una famiglia di 4 persone, genitori e 2 figli, il rincaro il prossimo anno potrebbe salire fino a 1.087 euro. La bolletta domestica peserà per quasi 420 euro e i trasporti per circa 500 euro. I rincari saliranno fino a 1.007 euro per una famiglia composta da genitori e 1 solo figlio.

I calcoli di Unione Nazionale Consumatori non si discostano molto da quelli del Codacons. Per questa associazione i rincari saranno di 922 euro per una famiglia tipo.

