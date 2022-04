Cucinare in un dato modo la carne bianca può renderla davvero stuzzicante. Il pollo in particolare si presta al condimento con salse o speziato, che lo arricchisce nel gusto, soprattutto quando vogliamo infondere piccantezza al cibo.

Anche i metodi di cottura fanno la loro parte. La griglia rende la carne molto gustosa, mentre la frittura permette di ottenere portate irresistibili. Certo, però, l’uso dell’olio non è sempre salutare. Le parti del pollo più gustose, come ad esempio le ali, quando cotte con spezie piccanti ma in troppo olio, rischiano di dare origine a un piatto certamente invitante ma anche unto e pesante. Il contatto troppo vivo della carne con l’olio bollente, poi, provoca anche il rischio di bruciare tutto.

Le ali di pollo piccanti non sono unte e non si bruciano, se usiamo uno strumento di cottura alternativa come la friggitrice ad aria. La particolarità di questo piccolo elettrodomestico è proprio quella di restituire fritti e cotture impeccabili, senza l’uso dell’olio. Ciò rende il cibo gustoso, ben cotto e non addizionato di condimenti grassi.

Possiamo suggerire una vera e propria ricetta per preparare le ali di pollo piccanti con la friggitrice ad aria. Gli ingredienti da utilizzare sono:

10 ali di pollo già pulite;

1 ciotola ampia di salsa di peperoncino dolce;

1 ciotola ampia di salsa barbecue.

Le ali di pollo piccanti non sono unte o bruciate grazie a questo straordinario metodo di cottura

Per preparare le ali di pollo piccanti con la friggitrice ad aria, preriscaldiamola a 180°C. Prendiamo quindi ciascun pezzo di carne, passiamolo prima nella salsa al peperoncino e poi nella salsa barbecue. Mettiamo ora le alette dentro il cestino del piccolo elettrodomestico e cuociamo impostando una cottura di 20 minuti. Trascorso il tempo attendiamo il segnale di fine cottura, preleviamo le ali e serviamole in un piatto ai nostri ospiti.

Come possiamo notare, grazie a uno strumento come la friggitrice ad aria possiamo beneficiare di una portata golosa e cotta alla perfezione, in un tempo ragionevole e senza una preparazione laboriosa.

Un suggerimento utile a cuocere le ali di pollo in friggitrice ad aria può essere quello di impostare una prima cottura a 10 minuti, così da rigirare la carne. Si può, quindi, proseguire impostando una ulteriore cottura di un’altra decina di minuti.

Lettura consigliata

Questa pizza dalla forma particolare si prepara in modo veloce e il suo gusto è unico