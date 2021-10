Col ritorno delle serate fresche sarà un piacere gustare delle tisane corroboranti e salutari. Davanti alla tv per riscaldarsi ma anche magari conciliare il sonno con qualche infuso piacevole. Ecco la bevanda fai da te per sgonfiare la pancia e alleggerire la bilancia ed è un suggerimento soprattutto per la linea. Oggi vedremo invece la regina delle tisane che potrebbe migliorare la diuresi abbassando la glicemia con effetti digestivi. Come sostiene la scienza attraverso questi studi specifici la nostra tisana potrebbe essere un valido aiuto per tutte le attività cardiocircolatorie.

Una spezia della stessa famiglia dello zenzero

Il cardamomo appartiene alla stessa famiglia dello zenzero: le zingiberaceae, piante conosciute da secoli per i benefici sulla salute dell’uomo. Cardamomo e zenzero ancora oggi sono in vendita nelle erboristerie e nelle farmacie come digestivi naturali. Ricchissimi di minerali, fibre e antiossidanti vantano proprietà digestive e protettive della mucosa gastrica. In pratica, una tisana serale col nostro cardamomo sarà una vera e propria miniera di nutrienti benefici.

In vendita è disponibile anche il suo olio essenziale, molto utilizzato negli aerosol per liberare le vie aeree congestionate. Cosa che può capitare proprio in questo periodo dell’anno col passaggio dal caldo al freddo e l’arrivo dell’umidità.

Il cardamomo ha un sapore molto deciso, ma nello stesso tempo molto fresco. In molte regioni italiane è utilizzato anche per accompagnare i piatti di carne e di pesce. Ma ci sono ricette che lo vedono addirittura come ingrediente nelle torte e nei biscotti. Un modo decisamente piacevole per inserire la sua attività digestiva anche all’interno della nostra dieta quotidiana.

Un aiuto che viene da lontano

Spesso nelle leggende e nelle tradizioni popolari si nascondono non solo delle curiosità, ma anche delle verità. Il cardamomo è una pianta che viene da lontano, più precisamente dalle montagne dell’India, ma era già conosciuta e commerciata ai tempi dei greci dei romani. Questi lo utilizzavano anche per profumare gli ambienti e per produrre cosmetici. Ma una delle curiosità più interessanti che ci fanno capire quanto sia considerato importante per la salute viene proprio dalla sua madre patria.

Si racconta infatti che in alcune zone periferiche dell’India le spose ancora oggi si presentino al matrimonio con alcuni suoi semi all’interno dei bracciali. Una tradizione benaugurante che tende proprio a offrire alla persona più cara un frutto della terra capace di proteggerci da molti guai.

