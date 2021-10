Quando stiamo per scegliere una canzone da ascoltare ci poniamo sempre alcuni dubbi. Il principale è quello di capire quale sia la melodia migliore per raccontare un momento o esprimerlo al meglio.

Se stiamo correndo, avremo bisogno di un ritmo deciso, se invece siamo a casa dopo una lunga giornata di lavoro cerchiamo sicuramente qualcosa di più rilassante. Infine, se ci stiamo preparando a una serata romantica con una persona speciale abbiamo bisogno di altro.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Certo, una canzone dura poco ma riesce a introdurre dei momenti a volte indimenticabili. Infatti, avremo un’atmosfera romantica e di passione con questa canzone straordinaria e immortale.

L’intramontabile Gainsbourg

Ce ne sono tante di canzoni che seducono, ma noi di ProiezionidiBorsa vogliamo sceglierne una di un grande seduttore francese. Parliamo di Serge Gainsbourg, musicista e cantante francese diventato celeberrimo in Italia grazie anche a “Je t’aime, moi non plus”.

La sua grande storia d’amore con Jane Birkin è ancora leggendaria. La grande casa di moda Hermès ha persino creato una borsa apposta per Jane che porta il suo cognome: Birkin. Nel 1968 incontrò per un breve soggiorno una donna che gli avrebbe cambiato la vita per sempre, l’immortale Brigitte Bardot. In tutte le radio europee passava la canzone di cui vogliamo parlare oggi: “The initials BB”.

Naturalmente, si può facilmente intuire dall’inglese che le iniziali BB stiano a significare proprio lei, Brigitte Bardot.

Atmosfera romantica e di passione con questa canzone straordinaria e immortale

I due si incontrarono in Spagna per le riprese di un film di lei Almeria, in Andalusia. La musica è un’iniziazione di un incontro. Il cantante racconta all’inizio, infatti, di trovarsi in un pub inglese a deprimersi in solitaria. Riesce, però, a vedere nell’acqua di Seltz una visione, un’ombra.

Certo, si tratta proprio di lei, Brigitte Bardot, che comincia a conoscere dapprima ammirandone l’aspetto. L’attrice francese, che sta girando il film ad Almeria, è sempre molto elegante e seducente e Serge non riesce a non apprezzarne i movimenti e le forme. Addirittura, i suoi braccialetti e i suoi anelli gli fanno pensare ai marchi della schiavitù.

Quest’ultima parte sottolinea sicuramente una metafora: come gli schiavi erano marchiati da questi segni anche lui, Serge, sarà marchiato a vita dalla presenza di Brigitte. La canzone dura poco, ma presenta un’intensità così forte da farsi ammaliare.

Approfondimento

Vino rosso e questa musica rilassante e romantica per una serata indimenticabile.