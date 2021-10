La fine dell’estate si porta via, come ogni anno, tanti oggetti che ci hanno fatto compagnia nei mesi caldi. I bambini salutano costumi, palette, secchielli, maschere da sub e gonfiabili da spiaggia. A settembre si ritorna a scuola, a ottobre si inizia già a guardare i regali di Natale. Riprende la quotidianità e il mare diventa un piacevole ricordo da conservare con nostalgia dentro ai nostri smartphone.

Qualche ricordo dell’estate, però, riesce a resistere alla caduta delle foglie. Ci sono giochi che nascono come tormentoni estivi, ma poi entrano nella quotidianità per qualche tempo, fino a quando verranno sostituiti da altri. C’è un giocattolo in particolare che ha spopolato da giugno in poi. Colorato, semplice, finanche banale, ma che ha catturato tutti, bambini e ragazzi.

Scopriamo qual è il coloratissimo gioco che spopola in autunno tra i bambini

Stiamo parlando del pop it. La traduzione letterale è molto semplice: fai scoppiare. Una sorta di divertente antistress che si basa sul pigiare delle bolle. Fatto di plastica molle, coloratissimo, di diverse forme. Il segreto del pop it è la facile ripetitività con cui si esegue il gesto. Una volta pigiate tutte le bolle, si ruota il personaggio e si può ripartire. Si può decidere di utilizzarlo da soli o inventarsi dei giochi di gruppo molto semplici. A seconda della grandezza del pop it, che può avere un formato portachiavi, fino a un formato cuore gigante.

Piace anche agli adulti, perché, a molti di loro, ricorda la famosa carta con le bolle degli imballaggi. Conosciuta come mille bolle, serviva a difendere gli oggetti da trasportare via posta. Le piccole bolle d’aria ne attutivano eventuali urti. Una volta arrivato il pacco, i bambini di una volta si divertivano a scoppiare le bollicine e a sentirne il rumore quando avveniva. Una sorta di antistress ante litteram.

Le bolle d’aria

Il principio di chi ha inventato il pop it è sostanzialmente lo stesso, con una piccola ma fondamentale differenza. Il gioco può durare all’infinito, perché le bolle non scoppiano realmente mai. Poi, come spesso accade di questi tipi, video su TikTok, YouTube e influencer vari hanno fatto diventare virale questo gioco. Da lì i produttori si sono scatenati, proponendone di ogni tipo. Dai portachiavi alle borsette a tracolla, passando per le cover dei cellulari. Ogni forma è buona per avere un coloratissimo pop it e soddisfare i gusti di tutti i bambini.

Scopriamo qual è il coloratissimo gioco che spopola in autunno tra i bambini, che non è passato di moda nonostante l’estate sia un ricordo. C’è da scommettere che, almeno fino a Natale, i pop it continueranno la loro ascesa, magari con altre interessanti novità per attrarre sempre di più.