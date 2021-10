Quando pensiamo alla cotoletta, la prima cosa che ci viene in mente è quella fatta con la fettina di carne. Ma anche la famosissima e tenerissima cotoletta alla milanese che spesso non sta neanche all’interno del piatto. Al di là delle ricette tradizionali, in cucina possiamo davvero sbizzarrirci.

Per esempio, ecco quali sono i due incredibili ingredienti per mangiare una cotoletta più gustosa e leggera che possiamo aggiungere per stupire i nostri ospiti.

Ma in questo articolo scopriremo proprio una ricetta davvero originale per preparare delle cotolette alternative. In questo modo potremmo accontentare un po’ tutti: sono fritte e quindi golose ma sono senza uova. In più sono a base di un ortaggio tipico autunnale che fa impazzire molti.

Così potremmo accontentare anche i nostri amici e parenti vegetariani o vegani preparando qualcosa di semplice ma estremamente gustoso.

La regina delle cotolette autunnali è questa delizia senza uova e semplicissima da preparare

Questa strepitosa delizia autunnale è a base di zucca rossa, l’ortaggio che ci sorride in maniera inquietante ad Halloween ma è super saporito e dolce.

E che inoltre ha un sacco di benefici per il nostro organismo. Per esempio:

è un antiossidante ricco di vitamina A;

è fonte di triptofano un aminoacido precursore della serotonina, l’ormone del buonumore, e della melatonina che favorisce un buon sonno;

ma anche di vitamina C alleata delle difese immunitarie.

Quest’ultima è importantissima e possiamo proprio fare il pieno di vitamina C con questo semplice contorno autunnale che rafforza le difese immunitarie da abbinare alla nostra cotoletta di zucca.

La regina delle cotolette autunnali, quindi, è proprio questa delizia senza uova e con zucca semplicissima da preparare, in poco tempo e con pochi ingredienti.

La cosa più importante, poi, è che non utilizzeremo uova e le sostituiremo in un modo davvero geniale: con un po’ di farina di ceci.

Allora, non ci resta che scoprire di cosa abbiamo bisogno e come prepararle.

Ingredienti

Tutto quello che ci occorre è:

150 grammi di polpa di zucca cotta come più ci piace, al vapore, al forno o in padella;

130 grammi di farina di ceci al posto delle uova;

1 cucchiaino di paprica affumicata;

pangrattato;

olio extravergine d’oliva.

Procedimento

Partiamo dalla polpa di zucca che abbiamo precedentemente cotto e che dobbiamo frullare per rendere perfettamente omogenea. A questo punto uniamo la paprica e la farina di ceci, senza bisogno di setacciarla, e mescoliamo per bene. Il nostro composto dovrà risultare ben compatto e denso. Ora è arrivato il momento di realizzare le nostre cotolette. Preleviamo un cucchiaio abbondante di impasto e adagiamolo su un piatto piano cosparso di pangrattato. Schiacciamo con le dita per appiattire e dare la forma di una cotoletta e paniamo da entrambi i lati accuratamente.

Cottura

Possiamo cuocere le cotolette di zucca senza uova in padella con olio extravergine d’oliva, friggendole per qualche minuto per lato.

Oppure anche in forno preriscaldato a 180 gradi per 15/20 minuti e comunque fino a doratura.

Ecco, qual è la regina delle cotolette autunnali a base di zucca rossa, pronta in pochi minuti, senza uova e carne ma davvero deliziosa. Soprattutto se mangiata appena cotta, calda e “scioglievole” in bocca.