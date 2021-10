Il mondo intero, ormai da qualche anno, assiste meravigliato a una vera e propria rivoluzione yoga. I parchi sono invasi di tappetini rettangolari di ogni materiale e colore. I maestri di yoga sono ovunque, le palestre non possono fare a meno dei loro corsi, il web pullula di canali color pastello. Consigli per la meditazione in abbinamento a sfiancanti esercizi per avere addominali perfetti. Donne e uomini che si prodigano per eseguire verticali su una mano sola. Ma sappiamo davvero cos’è lo yoga?

Per riuscire in qualcosa è importante sapere bene cosa si fa e perché. Ed è difficile da credere ma la maggior parte di noi pratica yoga seguendo l’approccio sbagliato. È una questione di scelte. Lo yoga offre tantissimi benefici ma non bisogna esagerare. È bene evitare di viverla come una gara. Si tratta semplicemente del nostro benessere e della nostra salute.

Iniziare con questa disciplina

Per iniziare con lo yoga serve, semplicemente, voler iniziare con lo yoga. Si tratta di una disciplina antichissima che mira a riequilibrare le energie del nostro corpo. Non serve sentirsi in forma o riuscire a fare la spaccata o essere un campione di capriole. Tutti possono praticare yoga, trarne benefici e, con costanza e dedizione, raggiungere il massimo del proprio benessere.

Lo yoga è un percorso di evoluzione personale, esistono tantissimi tipi di yoga per ogni esigenza. Uno stile yoga più calmo e rilassato, uno più fisico e strutturato, uno meditativo, uno basato sulla respirazione e chi più ne ha, più ne metta. Per iniziare con la pratica yoga è importantissimo informarsi, studiare e infine scegliere. Cosa vogliamo ottenere? Come ci piacerebbe sentirci?

Dopo lunghe giornate seduti al computer o stressanti turni al lavoro, praticare yoga è un modo per liberare il corpo e la mente. Stare bene con il proprio corpo, riappropriarsi di muscoli e articolazioni, ridurre lo stress, aumentare la flessibilità, sono tutti benefici della pratica yoga. Spesso succede, però, che a furia di confortarsi con i modelli di “perfezione” presenti sul web, o in palestra, questi benefici passino in secondo piano.

La pratica yoga propone un ascolto sincero. L’obiettivo di ogni yogi è quello di sviluppare attenzione verso le esigenze del proprio corpo. L’atteggiamento da assumere è orientato alla gentilezza e alla gratitudine. Insomma, la pratica yoga, se conosciuta profondamente, pare tutto il contrario della competizione.