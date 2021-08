La frittatina è un cibo veloce, semplice, gustoso e che piace anche ai più piccoli.

Tuttavia, il primo ingrediente a cui si pensa quando si parla di frittatine è l’uovo; il secondo il latte.

Sembrerebbe, dunque, impossibile per chi assume uno stile di vita e alimentare vegano, con una dieta basata esclusivamente su alimenti di origine vegetale, mangiare le frittatine senza rinunciare al gusto e alla sofficità che le contraddistingue.

Ma c’è una ricetta veloce e vegana selezionata dal team di ProiezionidiBorsa che garantisce frittatine perfette, golose, amate da tutti e soprattutto senza uova.

Il segreto di questa ricetta

L’ingrediente principe della nostra ricetta è la farina di ceci, ancora poco utilizzata nella cucina di tutti i giorni ma valida alternativa all’uovo negli impasti.

Sul come sostituire le uova per avere frittatine perfette e 100 percento vegane, ci sono tantissimi trucchi. Bisogna ricordare, però, che l’obiettivo è dare spumosità alle frittatine e riuscire ad amalgamare bene tutti gli altri ingredienti. In questo, la farina di ceci è un’ottima alleata.

Questa farina è caratterizzata da una grana sottilissima e da un colore giallo intenso.

Inoltre, ha un gusto delicato e avvolgente ma è al contempo in grado di regalare ai cibi una forte personalità e riconoscibilità.

I suoi legumi di base sono i ceci, molto apprezzati da vegetariani e vegani in quanto ricchi di fibre e proteine, di minerali e vitamine.

Come sostituire le uova per avere frittatine perfette 100 percento vegane

Gli ingredienti di questa ricetta sono:

Farina di ceci

Carote

Zucchine genovesi

Cipolla bianca

Acqua a temperatura ambiente

Sale e pepe

Olio d’oliva

Il procedimento è molto semplice.

Per prima cosa con l’aiuto di una grattugia, grattugiamo delicatamente la carota, la zucchina genovese e la cipolla bianca.

Spostiamo le verdure in un colino, saliamo e pepiamo e lasciamo scolare per almeno una mezz’ora. Mescoliamo le verdure scolate con la farina di ceci aggiungendo qualche cucchiaio d’acqua fino a quando l’impasto non sarà cremoso e compatto.

Facciamo scaldare l’olio d’oliva in una padella antiaderente a fuoco medio.

Contemporaneamente, aiutandoci con le mani umide, preleviamo una pallina di composto, la schiacciamo dolcemente e la facciamo soffriggere per qualche minuto a lato.