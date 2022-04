La prossima settimana sarà complicata in amore per Scorpione, Vergine e Sagittario, mentre il Leone dovrà prendere una decisione, c’è un segno che avrà grossi problemi di salute

Ci avviciniamo alla Pasqua con molti dubbi negli affari di cuori. Gli astri dicono che la prossima settimana sarà complicata in amore per molti segni. E in diversi saranno chiamati a prendere decisioni sempre rimandate.

Pur essendo una settimana dove ci sarà molto da fare per l’Ariete, finalmente arriveranno buone notizie in amore. Un sogno, infatti, potrebbe avverarsi, ma toccherà a noi fare il primo passo

Finalmente, per il Toro, la vita sociale avrà una spinta decisiva già da inizio settimana, così come dei nuovi progetti si affacceranno all’orizzonte. Dovremmo però abbandonare una cattiva abitudine.

Che bei giorni per i Gemelli a differenza del Cancro che vive di dubbi

Saranno giorni positivi, i prossimi, per i Gemelli. Finalmente, ci toglieremo di dosso quella pressione che ci faceva vivere male e la gente inizierà ad apprezzarci di più. Una bella rivincita anche contro chi parla sempre alle nostre spalle.

Il Cancro vivrà nel contrasto. Siamo legati alla famiglia e al nostro partner, ma abbiamo voglia di prenderci un momento di evasione senza di loro. Un dubbio che ci distrae dal resto, compromettendo anche il lavoro. Prima decideremo, meglio sarà.

Settimana importante per il Leone che dovrà cercare l’equilibrio giusto tra affari e amore. Prediligere uno, comprometterà l’altro e viceversa. Certo che se imparassimo a non cercare sempre di più, ma ad accontentarci, ne trarremmo beneficio.

I nati sotto il segno della Vergine passeranno i primi giorni della settimana pensando a come fare più soldi. Per carità, è legittimo e comprensibile. Però, gli astri dicono che la persona con la quale stiamo flirtando, potrebbe chiederci di impegnarci seriamente. Cosa risponderemo?

La Bilancia potrebbe avere grossi problemi di salute che ci distrarranno da tutto il resto. Siamo preoccupati da qualche sintomo strano, ma non vogliamo andare dal medico per capire di cosa si tratti. Il nostro pensiero è per gli altri, ma ora dovremmo essere più egoisti.

Anche lo Scorpione vivrà giorni difficili, ma in amore. La relazione con il partner non sta funzionando. Forse, è arrivato il momento di capire se lottare per tenerla in vita o lasciare andare chi non ci ama più come prima.

Il Sagittario è tormentato negli affari di cuore. Abbiamo voglia di tradimento. Difficile resistere a quella persona che ci sta tentando, ma sarebbe più onesto lasciar andare prima l’attuale partner.

Il Capricorno vorrà controllare ogni cosa, ma è impossibile. Lasciamo che la vita ci sorprenda, qualche volta. Notizie importanti, invece, potrebbero arrivare sul lavoro, magari un colloquio per un nuovo posto, ma prima dovremo mandare il nostro curriculum aggiornato.

Sarà una settimana tutto sommato tranquilla per l’Acquario che, in realtà, pensa già a dove andare per la prossima estate. Torneremo anche a fare attività fisica, per ritrovare il peso forma.

I Pesci sono chiamati a cambiare. Lavoreremo su noi stessi, per toglierci abitudini che ci fanno stare male. Concentriamoci su questo, perché poi miglioreremo anche le relazioni con gli altri.

