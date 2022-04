Da pochissimi giorni questo comune lago è diventato meta turistica dove non si vede l’ora di scattare un selfie con uno sfondo suggestivo. A spingere le persone a vivere qualche istante avvolti nella magia fiabesca che regala quel panorama è il particolarissimo colore dell’acqua.

Quasi nessuno conosce questo genere di meraviglia che accade proprio in questo periodo dell’anno e non per eventi catastrofici o per l’inquinamento delle acque. Si tratta di una particolarissima condizione che si manifesta e che colora l’acqua, e in questo caso di rosa.

Ecco dove trascorrere un weekend a contatto con la natura e non solo

Stiamo parlando di una zona in particolare, quella dei Campi Flegrei. Il Comune di Pozzuoli, già famoso per Baia, l’Atlantide sommersa dove si possono fare immersioni davvero suggestive, oggi è meta turistica anche per le acque sorprendenti del Lago d’Averno ed ecco il sorprendente motivo per cui si è sviluppato un clamore mediatico.

Questa particolare condizione, non ha nulla a che vedere con gli ultimi eventi che interessano l’area vulcanica e non è neanche la prima volta che succede. Così moltissime persone che erano abituate ad ammirare i laghi rosa del Mondo tra cui i più famosi in Australia, in Senegal e in Spagna, a pochi minuti di macchina potranno godere dello stesso panorama.

In più non bisogna dimenticare che Napoli offre non solo il buon cibo, apprezzato in tutto il Mondo, ma anche molto altro. L’architettura, i musei, le piazze, le mostre, le tradizioni e molto altro che aspetta di essere scoperto magari per un weekend ricco d’avventura.

Ecco il sorprendente motivo per cui tutti stanno andando in gita presso questo lago per ammirare un panorama insolito

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania (ARPAC) è l’ente incaricato per monitorare e analizzare questo evento particolarissimo.

Al momento si è esclusa qualunque ipotesi sul coinvolgimento del cratere vulcanico spento su cui si trova per l’appunto il lago. Si sospetta che questo particolare fenomeno sia dipeso da un tipo di alga di colore tra il rosso e il violaceo presente nelle acque del lago.

