Siamo appena a martedì, ma stiamo già guardando al prossimo fine settimana. I giorni lavorativi sembrano non passare mai, mentre il weekend vola via in un attimo. Del resto, le giornate che si stanno allungando, invogliano a star fuori dall’ufficio, anche solo per i sospirati due giorni.

Si ha voglia di evasione, di uscire anche dalla città, in cerca di relax. Anche per fare qualcosa di diverso, sia da soli, sia, soprattutto, quando si è in coppia. Altrimenti, il rischio di annoiarsi potrebbe diventare pericoloso e finire per mettere in crisi i rapporti. Ecco itinerari e gite per un fine settimana all’insegna del relax per cambiare aria, meglio ancora se prevedono una Spa.

Il privilegio di avere una Spa tutta per noi è impagabile

Ad esempio, posto a 1.039 m sul livello del mare, si trova Andalo, tra la Paganella e le Dolomiti di Brenta. La sua posizione è strategica, perché, sia in estate, sia d’inverno, le persone possono trovare il luogo giusto dove evadere. E qui, ci sono hotel offrono momenti romantici da trascorrere in coppia. Ad esempio, avere un uso esclusivo del centro benessere, dopo una certa ora, con tanto di musica al lume di candela e brindisi con champagne Moët & Chandon.

A Sirmione, grazie alle sue acque termali, ma anche per la presenza di vestigia storiche medievali e romane, i turisti non mancano. Vuoi anche per la vista del lago, in tanti puntano a una due giorni da trascorrere in totale relax. Del resto, qui si trovano anche hotel di lusso che offrono suite esclusive con vista lago, bagno con doccia emozionale e bagno turco privati. Con bottiglia di bollicine inclusa per brindare alla serata di coppia.

Ecco itinerari e gite per un fine settimana diverso in luoghi quasi paradisiaci per rilassarsi, trovare rifugio dal tran tran quotidiano e non perdere tempo

Potremmo fare due giorni anche ad Ischia, isola meravigliosa che offre l’ospitalità di tanti alberghi, tutti con le loro belle Spa. I voli da Milano per Napoli, tra l’altro, costano davvero poco e la situazione è la stessa anche da altre località. Ci sono occasioni da 10 euro per due persone, cosa che non guasta di questi tempi. Sono le stesse strutture ad organizzarci il passaggio dall’aeroporto sull’isola dove, oltre al benessere delle Spa e delle terme, potremo gustare dell’ottimo pesce.

Una due giorni potrebbe essere organizzata nel cuore della Maremma Toscana, nel borgo medievale di Saturnia. Qui, oltre alla Chiesa di Santa Maria Maddalena, già citata nel lontano 1188, una tappa obbligata sono le famose terme. Quelle dalla sorgente termale che sgorga a una temperatura fissa di 37,5 gradi. Perfette anche per un fine settimana solitario.