Oggigiorno è abbastanza diffuso utilizzare dei prodotti di origine naturale, per fare le pulizie di casa. In effetti si tratta di una buona iniziativa, perché l’utilizzo di prodotti chimici comporta anche un certo inquinamento ambientale. Inoltre l’uso dei prodotti ecologici significa anche impiegare degli scarti, che altrimenti verrebbero buttati nella spazzatura.

I fondi di caffè nell’uso domestico

Potrebbe essere questo anche il caso dei fondi di caffè. Uno scarto che normalmente buttiamo e che invece può essere utile per alcune cose di casa. Si potrebbe riutilizzare all’interno dei vasi delle nostre piante. Questi oltre a tenere lontane le formiche, possono dare qualche elemento nutritivo al terriccio. È importante non esagerare nel loro utilizzo perché, anche se in piccole quantità, si tratta pur sempre di composti acidi.

I fondi di caffè potrebbero essere utili anche per assorbire l’umidità in eccesso all’interno del frigorifero. Si possono sistemare in un barattolo chiuso con pellicola trasparente bucherellata e lasciati al fondo del frigo. Saremo sorpresi nello scoprire che il nostro frigorifero rimane più asciutto e meno tendente a formare muffe.

Nonostante gli aiuti che ci vengono dalla natura, non sempre si ha la voglia di metter mano alla solita routine quotidiana. A volte sistemare casa, pulire i pavimenti, togliere la polvere diventa veramente faticoso. Ci passa la voglia di fare le pulizie, soprattutto quando si è un po’ annoiati.

Cosa non si può lavare o pulire a casa con l’aceto bianco o di vino e perché

Può capitare anche di commettere involontariamente qualche errore. Alcuni prodotti, se non utilizzati nel modo giusto, non si rivelano affatto un aiuto per le pulizie di casa. Ad esempio potrebbe essere inutile aggiungere dei fondi di caffè al detersivo per lavare i pavimenti. Potrebbe darsi che l’azione abrasiva della polvere ci dia una mano nell’eliminare le macchie ostinate. Ma è anche vero, però, che potrebbe lasciare delle nuove macchie sul pavimento. Vediamo anche cosa non si può lavare o pulire a casa con l’aceto.

Spesso utilizzato insieme al bicarbonato, non va impiegato su alcune superfici. Questo liquido, infatti, è debolmente acido e su alcune superfici potrebbe rivelarsi un danno. In casa il piano di lavoro della cucina potrebbe essere fatto con una lastra di marmo. Questo materiale è di origine basica e perciò contrasterebbe con utilizzo di un detergente acido.

È perciò sconsigliato pulire il marmo utilizzando l’aceto di vino bianco o il semplice aceto bianco. Oltre al marmo, anche i pavimenti in granito sarebbe meglio non pulirli con l’aceto. Succede infatti che alla lunga se utilizzassimo sempre l’aceto, troveremmo il nostro marmo più piccolo di spessore. Oppure che avrebbe perduto la sua superficie perfettamente piana, a causa della leggera e continua erosione dell’aceto.

