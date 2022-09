In questo articolo accompagneremo i nostri Lettori alla scoperta di un luogo in Toscana poco noto ma molto affascinante. Del resto, in questo periodo dell’anno, il sabato e la domenica si organizzano gite fuori porta. Se agosto fa rima con mare, settembre è il mese perfetto per visitare piccoli borghi, dimore signorili con parchi e castelli. Il periodo è ancora buono anche per belle passeggiate in mezzo alla natura, magari da concludere con una bella mangiata di prodotti tipici locali.

Cascate e piscine naturali in Toscana vicino a Lucca e Pisa diverse da Saturnia

La Toscana è famosa per le numerose piscine naturali. Tutti sicuramente avranno già sentito parlare di quelle di Saturnia, dove è possibile fare il bagno gratuitamente. Tuttavia, però, sono ben pochi coloro che conoscono le cascate di Malbacco, piccolo paesino a pochi passi dalla modaiola Versilia. Questa zona, all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane, è rinomata proprio per le sue piscine naturali, quasi del tutto immerse in una natura lussureggiante.

Ci troviamo in provincia di Lucca. In questo luogo paradisiaco, l’acqua, con la sua potenza, ha plasmato la roccia. Ha così creato uno scivolo naturale di 10 metri circa di altezza, da cui è possibile tuffarsi o scivolare per gettarsi nella piscina sottostante. Ovviamente l’acqua è molto fredda ma di una trasparenza inaudita.

Come raggiungere le polle di Malbacco?

Ci sono più pozze turchine. Alcune sono appena fuori Seravezza, all’inizio della ZTL. Da qui si dipartono vari sentieri che portano fino all’argine del fiume. Alcuni percorsi sono semplici e altri, invece, un po’ più difficoltosi.

La Pozza della Madonna, direttamente alimentata dalla cascata scavata nella roccia, è la più famosa. Per raggiungerla bisogna percorrere il sentiero numero 4: parte da Seravezza e costeggia il fiume. Il percorso dura circa 20 minuti.

Data la loro posizione strategica, queste cascate e piscine naturali in Toscana sono l’occasione per trascorrere un weekend coniugando arte e natura. In 30/40 minuti di auto si raggiungono splendide città come Lucca e Pisa. In un’oretta, altre due città toscane molto interessanti come Prato e Pistoia.

Cascate di Malbacco: informazioni utili

Si raccomanda un abbigliamento pratico e comodo e, soprattutto, l’utilizzo di scarpe da trekking. Il percorso è facile e adatto a tutti. In alcuni punti ci sono dei brevi tratti in salita. Si consiglia anche di portare in uno zainetto delle scarpette da scoglio perché in alcuni punti è necessario camminare sui sassi del fiume che sono bagnati e quindi molto scivolosi.

