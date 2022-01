Uno sguardo seducente passa anche dalla cura delle ciglia. Per catturare l’attenzione potremmo cercare di allungarle e renderle più forti e voluminose. Per farlo, molte penseranno sia necessario spendere fior di verdoni per acquistare i prodotti migliori, ma non sempre è così.

Anche se è importante applicare l’eyeliner correttamente per risaltare lo sguardo, possiamo prenderci cura delle nostre ciglia con dei semplici prodotti naturali. Finalmente riusciremo ad avere ciglia lunghissime che non si spezzano più con 3 ingredienti di bellezza che molte hanno già in casa. Saranno i nostri migliori alleati nella beauty routine. Ecco a quali ci riferiamo.

Vaselina naturale

Se vogliamo che le nostre ciglia crescano forti e in fretta, la vaselina naturale potrebbe farci molto comodo. Non per niente è un ingrediente utilizzato spesso in prodotti di bellezza e per l’igiene. Prima di applicarla, consigliamo di scaldarla un po’ per renderla più liquida e facilmente utilizzabile.

Serviamoci del nostro scovolino per il mascara e immergiamolo nel vasetto. Distribuiamo la vaselina sul ciglio superiore e inferiore, facendolo penetrare per bene. Consigliamo di eseguire il procedimento prima di andare a letto, per permettere al prodotto di agire per il tempo necessario.

Borotalco

Non è solo delicato, ma anche un ottimo ingrediente di bellezza. Per utilizzare il borotalco dovremo abbinarlo al mascara. Prepariamo un composto mescolando una dose di questi due ingredienti. Dopo avere utilizzato il piegaciglia, passiamo prima un primo strato di mascara, poi la soluzione col borotalco. Renderemo le nostre ciglia più forti e belle da vedere.

Il terzo ingrediente che non dovrebbe mancare nel nostro armadietto è l’olio di cocco. Sarà meno comune degli altri due, ma i suoi benefici non si discutono. Oltre che infoltire le ciglia, le protegge dagli agenti atmosferici e le deterge a fondo.

Versiamone qualche goccia sulle dita e con delicatezza massaggiamo le ciglia avanti e indietro. Ripetiamo il passaggio tutte le sere per massimizzarne l’effetto. Possiamo provare l’olio di cocco anche per la cura di sopracciglia e capelli.

Con questi rimedi e una cura regolare delle ciglia revitalizzeremo il nostro sguardo e saremo pronte in qualsiasi momento e per ogni occasione.

