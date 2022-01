A gennaio Cupido lancia le sue frecce d’amore a questi fortunatissimi segni dell’oroscopo

Trovare l’amore è un buon proposito che a inizio anno tantissime persone aggiungono alla loro lista.

Sbagliamo se pensiamo che solo le persone single lo ricercano, dato che in troppe coppie la fiamma della passione può essersi spenta ormai da tempo. La chimica tra le persone, infatti, gioca un ruolo molto importante per la questione, così come anche la routine che si instaura nelle coppie.

Tra vita famigliare e vita professionale, troppe coppie perdono il loro tempo a pensare a cose di poca importanza. L’affetto della persona cara è ciò che di prezioso la vita ci può regalare e non dovremmo mai sottovalutare alcun gesto dell’altro.

Gli astri ci dicono che per il 2022 ci saranno delle persone che avranno una possibilità in più per ritrovare questa fiamma. Specialmente a gennaio, infatti, Cupido lancia le sue frecce d’amore a questi fortunatissimi segni dell’oroscopo.

Leone e Scorpione

Per questi due segni si prospetta un mese d’amore ma a delle condizioni.

Partiamo dal Leone, il segno di fuoco per eccellenza che non perde tempo nelle questioni futili della vita. Il suo animo è quello di “bruciare” sempre e comunque, di gestire la sua vita come fosse una vera opera d’arte. Tuttavia, il Leone si deve ricordare che il suo modo di ragionare e di vivere è solo suo e non deve pensare che dato che funziona per lui funziona per tutti. Dunque, dovrà sedersi ad un tavolo con il proprio partner e stabilire delle regole di coppia per ritrovare il sentimento.

Se il Leone è single bisogna cercare dei veri momenti di svago e di relax per conoscere delle persone sempre più interessanti.

La condizione dello Scorpione è diversa.

Segno che ama il conflitto e il confronto, lo Scorpione deve necessariamente cercare di trovare dei punti comuni. Ce ne sono stati tra Churchill e Stalin durante la Seconda Guerra Mondiale, ce ne saranno sicuramente con un partner ritenuto troppo superficiale. A tutto ciò va ricordato, però, di non scendere mai a compromessi sulla propria vita professionale, tutti hanno il diritto alla propria felicità.

Infine, l’Acquario è quel segno che gli astrologi chiamano il segno dell’improvvisazione. Per l’Acquario la novità è il sale della vita. Le persone nate sotto questo segno non riescono a star ferme nemmeno quando sono malate, ma per le questioni amorose la cosa si complica molto.

Per ritrovare la fiamma del sentimento è necessario vedere nel partner una persona nuova ogni giorno. Infatti, già è molto difficile conoscere sé stessi, figuriamoci gli altri.

