Se si pensa alla panatura c’è solo un piatto che viene in mente, goloso e croccante, la cotoletta. Anche se ancora c’è una disputa accesa in corso sulle origini, rivendicate da austriaci e italiani. Comunque sia andata, questa ricetta ha letteralmente spopolato, diventando un piatto della domenica ma anche del resto della settimana. Ma gli orizzonti si sono allargati e le fritture si sono estese a qualsiasi cosa sia commestibile. In Sicilia, ad esempio, vanno tantissimo le verdure panate fritte da sgranocchiare e mangiare con più piacere. Ma anche il pesce, del resto, è incluso nella lista delle pietanze da poter friggere panate. Se a dirlo sembra più facile, la situazione è un po’ più complicata al momento di dover realizzare risultati croccanti e non unti. Pochi ingredienti che però bisogna dosare con cura e abilità, per ottenere una crosticina strepitosa.

Per ottenere panature perfettamente croccanti e gustose, da urlo, bisogna aggiungere questo ingrediente buonissimo: la mandorla

Esistono molte ricette e consigli sul web da seguire, tutti sono in accordo nel dire che ci vuole un buon pangrattato. Meglio ancora se recuperato dal pane raffermo lasciato in dispensa. In molti passano l’alimento prima in farina, togliendo con un panno tutte le tracce di umidità per poi passarlo nell’uovo. Questo deve essere sempre usato a temperatura ambiente e sbattuto con un pizzico di sale. Ma se vogliamo assicurarci l’effetto crunch, all’interno del pangrattato basta mettere delle mandorle tritate grossolanamente e i sapori saranno alle stelle. Le mandorle si abbineranno perfettamente al pesce, carne, verdure, aggiungendo una nota dolce e super croccante.

Alternative croccanti

Se al supermercato abbiamo dimenticato il pangrattato, sarà facilissimo creare delle buonissime alternative per rimediare all’inconveniente.

Se si deve sostituire nelle polpette, si potrà usare un pancarrè o pane in cassetta, da ammollare un po’ nel latte, per ammorbidirlo.

Per panature a prova di croccantezza si potrà usare tutta la frutta secca, come noci e pistacchi, ma anche cornflackes, farina di ceci o mais. Dunque, per ottenere panature perfettamente croccanti e gustose, da urlo, bisogna aggiungere questo ingrediente buonissimo e le fritture non avranno più segreti.