La nuova tecnica di colorazione dei capelli per sembrare più giovani dopo i 50 anni

Molte di noi avranno sicuramente sentito parlare della tecnica di make up chiamata contouring. In parole semplici, il contouring si basa sulla creazione di luci e ombre sul nostro viso grazie al sapiente uso di correttori, illuminante e fondotinta. Grazie a questa tecnica si vanno a minimizzare o camuffare piccoli difetti o addirittura a rendere il volto più giovane.

Con l’applicazione del fondotinta “tuffato” in acqua, possiamo, ad esempio, rendere l’incarnato uniforme. Ebbene, le tecniche estetiche diventano sempre più all’avanguardia anche senza ricorrere a ritocchino e botox.

La nuova tecnica di colorazione dei capelli per sembrare più giovani: cos’è l’hair contouring

L’hair contouring è l’evoluzione della tecnica di make up di cui abbiamo accennato. Questa tecnica di colorazione consiste nel creare un gioco di luce e ombre che:

valorizzi i nostri punti di forza;

enfatizzi la forma del volto, tondo, quadrato o a forma di cuore o triangolo;

minimizzi le imperfezioni e i segni del tempo sul nostro viso.

Come rendere l’ovale più definito

L’hair contouring si avvale di ciocche più chiare e ciocche più scure per creare punti di luce e d’ombra. Come intuitivamente si può comprendere il chiaro serve per enfatizzare i nostri pregi, lo scuro per camuffare ciò che non vogliamo far notare.

Non solo grazie ai tagli di capelli effetto lifting ma anche tramite una particole tinta possiamo ringiovanire il nostro viso. Innanzitutto, con questa tecnica possiamo ridefinire l’ovale. In questo caso se abbiamo zigomi poco evidenti, il nostro parrucchiere schiarirà le ciocche a partire dalla radice, degradando sotto il livello degli zigomi.

La tinta più chiara o scura sarà al massimo due toni in più o in meno rispetto al colore base della chioma. Solo in questo modo andremo a creare un effetto naturale che è quello a cui dobbiamo puntare.

La zona più chiara ottenuta “ allunga” il contorno del viso mentre i toni più scuri renderebbero più “magra” la parte sotto-zigomo.

Rughe del contorno o sulla fronte

Se il nostro problema sono le rughe del contorno occhi, le tanto temute zampe di gallina, per prima cosa optiamo per un taglio scalato. Anche una frangia-ciuffo ci aiuterà a nascondere le rughe tipiche d’espressione.

La colorazione giusta dei capelli, inoltre, giocherà a nostro favore. Porteremo l’attenzione sulla parte inferiore del viso grazie a toni più scuri dall’attaccatura sino all’altezza orecchie. Schiariamo, poi, la parte interna della chioma dalle orecchie in giù in modo da addolcire ed evidenziare la zona bocca e mandibola.

Con quali tagli e styling funziona l’hair contouring?

La tecnica di colorazione che abbiamo visto è molto versatile. Si può applicare a tagli corti, medio-lunghi o lunghi. Chiaramente, con un taglio pixel cortissimo non sarà possibile giocarci la carta dell’hair contouring per ringiovanire. Se abbiamo capelli ricci od ondulati, saremo, invece, nettamente agevolate. Anche però con i capelli lisci il risultato è garantito.

Con la nuova tecnica di colorazione dei capelli per sembrare più giovani dopo i 50 anni potremo dire addio a botox e lifting.